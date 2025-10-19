Pushpam Priya: UK से लौटकर बिहार को बदलने का संकल्प, काले कपड़े और मास्क की क्या है मिस्ट्री?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव में कई नेता ऐसे हैं, जो राजनीति में बदलाव चाहते हैं। इन्हीं में से एक हैं पुष्पम प्रिया। एक पूर्व विधायक की बेटी UK से लौटकर बिहार के पारंपरिक राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाना चाहती है।

2020 में 'द प्लुरल्स पार्टी' की स्थापना करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी राज्य को धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर राजनीति के एक नए रूप से परिचित कराना चाहती हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाली युवा नेता 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में नई ऊर्जा लेकर आ रही हैं और बदलाव के अपने विचारों से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वह दरभंगा से चुनाव लड़ रही हैं।

पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़ी घोषणा के साथ राजनीति में एंट्री ली। केवल काले परिधान और मास्क में दिखाई देने वाली, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई है कि वह चुनाव जीतने के बाद ही अपना मास्क उतारेंगी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि पुष्पम प्रिया दरभंगा से जदयू के पूर्व विधायक विनोद कुमार चौधरी की बेटी हैं। उनके दादा, प्रोफेसर उमाकांत चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनके चाचा, विनय कुमार चौधरी, जदयू नेता हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में बेनीपुर से जीत हासिल की थी। 13 जून 1987 को जन्मी पुष्पम प्रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा दरभंगा में पूरी की और फिर स्नातक की पढ़ाई के लिए पुणे चली गईं। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त की।

उन्होंने 2019 में ससेक्स विश्वविद्यालय से विकास अध्ययन में और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोक प्रशासन में मास्टर्स किया। राजनीति में आने से पहले, उन्होंने बिहार सरकार के पर्यटन और स्वास्थ्य विभागों में सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं।

राजनीति में एंट्री पुष्पम प्रिया ने 8 मार्च, 2020 को 'द प्लुरल पार्टी' की स्थापना की। यह बिहार के पारंपरिक राजनीतिक परिदृश्य मेंधर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर, विकास के लिए लोगों को एकजुट करने का एक साहसिक कदम था।

सभी प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के पहले पन्ने पर दिए गए विज्ञापनों में उन्होंने खुद को अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वह शुरू में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन अपनी पार्टी के पंजीकरण में देरी और अन्य कारणों से, उनकी पार्टी 2020 में केवल 148 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकी। इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे। उन्होंने जाति और धर्म आधारित राजनीति का खुलकर विरोध किया और अपने उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों में उनके धर्म के बजाय 'बिहार' का उल्लेख किया। 2025 के चुनाव में क्या है रणनीति प्लुरल्स पार्टी इस बार सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पार्टी को 'सीटी' चुनाव चिह्न दिया गया है। पुष्पम प्रिया ने दरभंगा से अपना नामांकन दाखिल किया है, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है।

पार्टी के नाम पर उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि प्लुरल्स का मतलब है कि सभी जातियों और धर्मों के लोग मिलकर शासन करें। उन्होंने कहा, "पहले लोग कांग्रेस और कम्युनिस्ट का उच्चारण नहीं कर पाते थे। मैं अलग हूं; हमारी अपनी विचारधारा है।"