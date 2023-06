27 जून को होनी थी डिलीवरी... पति से मिलने की जिद कर जेल पहुंची गर्भवती पत्‍नी, एक नजर देख बेसुध होकर गिरी; मौत

Pregnant Wife Fell Unconscious After Seeing Husband In Jail Later Died In Bhagalpur पति से जेल में मिलने पहुंची गर्भवती पत्‍नी अचानक चक्कर खाकर गिर गई उसके गिरते ही जेल के कक्षपालों ने दौड़कर उसे संभाला। महिला के साथ आए अन्य स्वजन उसे आनन-फानन उपचार के लिए अस्पताल ले गए।