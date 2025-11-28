भागलपुर में लेनदेन के पैसे बंटवारे को लेकर पुलिस बलों के बहस का वीडियो वायरल, मचा हड़कंप
नवगछिया पुलिस जिले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी में पैसे के बंटवारे को लेकर बहस करते दिख रहे हैं। वीडियो में एक वरीय पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि यह वीडियो भवानीपुर ओपी पुलिस का है।
संवाद सहयोगी, नवगछिया। नवगछिया पुलिस जिले में एक वायरल वीडियो ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दिया है।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो में कथित रूप से सरकारी बोलेरो वाहन के अंदर पुलिसकर्मियों के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर बहस होती दिख रही है।
वीडियो में आगे बैठे वरीय पुलिस अधिकारी और पीछे बैठे एक पदाधिकारी और बीएचजी गार्ड के बीच तीखी छिड़ी हुई है। लोगों में चर्चा है कि उक्त वीडियो भवानीपुर ओपी पुलिस का है।
हालांकि, दैनिक जागरण इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस सूत्रों की मानें तो वरीय अधिकारियों तक भी यह वीडियो पहुंची है और उनलोगों ने इस बहस में भिड़े पुलिस बलों की पहचान भी कर ली है।
आशंका जताई जा रही है कि बोलेरो में पीछे बैठे किसी व्यक्ति ने ही यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिसके बाद सुबह से ही यह ट्रोल कर रहा है।
