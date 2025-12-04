Language
    'तुम यहां आओ खेत पर...', जमीन विवाद में कर दी ऐसी डिमांड; पुलिस अफसर सस्पेंड-दो होमगार्ड लाइन हाजिर

    By Rajesh Bharti Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    भवानीपुर थाना पुलिस का जमीन विवाद में रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने त्वरित कार्रवाई की। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खेत पर ज ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, नारायणपुर। भवानीपुर थाना पुलिस की करतूत का वीडियो वायरल होने और उस पर एसपी द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के बाद कई बातें सामने आ रही है। चर्चा है कि अगर जमीन विवाद में पीड़ित युवक से पैसा नहीं मांगा जाता तो वह पुलिस वालों का वीडियो नहीं बनाता।

    उल्लेखनीय है कि नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने तात्कालिक कार्रवाई के तहत गश्ती में पुअनि मो. वारिस खान को निलंबित करते हुए होमगार्ड जवान संदीप कुमार और गुड्डन मंडल को लाइन हाजिर करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए डीएम से अनुशंसा की है।

    इधर, चर्चा है कि गनौल गांव के एक व्यक्ति की जमीन आशाटोल के एक व्यक्ति ने जबरदस्ती जोत लिया था। पीड़ित युवक ने भवानीपुर थाना में आवेदन दिया था। इसके बाद उस युवक से पुलिस द्वारा खेत पर जाने के बदले रुपये की मांग की गई, तो उसने घर से लेकर आने की बात कही थी।

    वह आवेदन देकर घर चला गया था। घर जाने पर उसे थाना से फोन गया था कि तुम यहां आओ खेत पर चलते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद युवक थाना पहुंचा और जांच के लिए जाने वाले पदाधिकारी के साथ लेनदेन भी हुई।

    पुलिस उक्त पीड़ित युवक को गाड़ी में पीछे बैठा कर खेत की ओर चला। इसी बीच अवैध वसूली कब, कहां, किसने, कितना किया। वसूली में से किसको, कितना दिया गया इस बात को लेकर आपस में बहस हो रही थी।

    यह देख पीछे बैठे शिकायतकर्ता युवक सचेत हो गया और सारी गतिविधि को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उसी पीड़ित युवक ने उक्त वीडियो को वायरल कर दिया। जिस पर कार्रवाई भी हुई।