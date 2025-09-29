PM SHRI Schools: पीएम श्री स्कूलों में लगेंगे पांच हजार कैमरे, मिलेगी हाईटेक शिक्षा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पीएम श्री विद्यालयों की निगरानी आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत जिले के 25 पीएम श्री विद्यालय सहित राज के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगाए जाएंगे।

इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरे, बुलेट कैमरे और एनवीआर कैमरे लगाए जाएंगे। जो राज्य भर के पीएम श्री में पढ़ने वाले 836 विद्यालयों के कैंपस के साथ-साथ छह लाख 56 हजार विद्यार्थियों पर भी करी निगरानी रखेंगे।

इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में पांच पांच कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चयनित पीएम श्री स्कूलों में डिजिटल साइनेज सिस्टम लगाया जाएगा। जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लैस होगा।

यह सिस्टम स्कूलों में घोषणाएं, शैक्षिक सामग्री, छात्रों की उपलब्धियां, कार्यक्रमों के अपडेट और सरकारी संदेश आकर्षक रूप में दिखाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही स्कूलों में विद्युतीकरण, कमरों की पेंटिंग और दीवारों पर जिज्ञासा आधारित पोस्टर लगाने का भी निर्देश दिया है।