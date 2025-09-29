PM SHRI Schools: पीएम श्री स्कूलों में लगेंगे पांच हजार कैमरे, मिलेगी हाईटेक शिक्षा
भागलपुर के पीएम श्री विद्यालयों में आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से निगरानी की जाएगी। जिले के 25 सहित राज्य के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगेंगे जो कैंपस और छात्रों पर नजर रखेंगे। प्रत्येक विद्यालय में पांच कैमरे लगाए जाएंगे। चयनित स्कूलों में डिजिटल साइनेज सिस्टम भी लगेगा जो शैक्षिक सामग्री और घोषणाएं दिखाएगा। विद्यालयों में विद्युतीकरण और दीवारों पर जिज्ञासा आधारित पोस्टर भी लगाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। पीएम श्री विद्यालयों की निगरानी आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत जिले के 25 पीएम श्री विद्यालय सहित राज के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगाए जाएंगे।
इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरे, बुलेट कैमरे और एनवीआर कैमरे लगाए जाएंगे। जो राज्य भर के पीएम श्री में पढ़ने वाले 836 विद्यालयों के कैंपस के साथ-साथ छह लाख 56 हजार विद्यार्थियों पर भी करी निगरानी रखेंगे।
इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में पांच पांच कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चयनित पीएम श्री स्कूलों में डिजिटल साइनेज सिस्टम लगाया जाएगा। जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लैस होगा।
यह सिस्टम स्कूलों में घोषणाएं, शैक्षिक सामग्री, छात्रों की उपलब्धियां, कार्यक्रमों के अपडेट और सरकारी संदेश आकर्षक रूप में दिखाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही स्कूलों में विद्युतीकरण, कमरों की पेंटिंग और दीवारों पर जिज्ञासा आधारित पोस्टर लगाने का भी निर्देश दिया है।
इससे विद्यालयों की सुंदरता बढ़ेगी और छात्रों को आधुनिक तरीके से जानकारी मिलेगी। यह पहल छात्रों के लिए पढ़ाई को और रोचक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
भागलपुर के 25 पीएम श्री विद्यालयों में लगभग 15 हजार के करीब छात्र और ढाई सौ टीचर होंगे, जबकि राजभर के 836 पीएम श्री विद्यालय में छह लाख 56 हजार 635 छात्र और 12365 शिक्षक होंगे।
सभी पीएम श्री विद्यालयों में एडवांस आईसीटी लैब का होगा निर्माण:
राज्य के 836 विद्यालयों में आईसीटी सक्षम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए डिजिटल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
प्रत्येक लैब में अत्याधुनिक आई-5 डेस्कटाप, हेडसेट, वेबकैम, यूपीएस, सर्वर, नेटवर्क प्रिंटर, सॉफ्टवेयर बंडल, टेबल और कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
साथ ही विद्युतीकरण और डिवाइस प्रबंधन प्रणालियों की सुविधा भी होगी। प्रयोगशालाओं में माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रोग्रामिंग उपकरणों का उपयोग कर छात्र हैकाथॉन और प्रशासनिक कार्यों में भाग ले सकेंगे।
