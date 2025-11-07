Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कांग्रेस-राजद की सरकार होती तो बहनों का पैसा नेताओं की जेब में जाता', भागलपुर में महागठबंधन पर जमकर बरसे PM मोदी

    By Sanjay Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    भागलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो महिलाओं का पैसा नेताओं की जेब में जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताएं अब विकास की धुरी बन चुकी हैं और अबकी बार एनडीए सरकार का नारा हर गांव में गूंज रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस-राजद होते तो बहनों का पैसा जाता नेताओं की जेब में: पीएम मोदी। फोटो-एक्स

    संजय सिंह, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खासा उत्साहित कर दिया।मतदान के दिन बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारों की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री ने जीविका दीदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार की माताएं और बहनें अब अपने दम पर राज्य की दिशा और दशा तय कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री गुरुवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचते ही स्थानीय अंदाज में जनता से कहा, प्रणाम करैए छी, आशीर्वाद चाही।

    उनके इस आत्मीय संबोधन से मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। सभा में शोर 82.6 डेसिबल 193 सेकेंड तक रहा। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं जंगलराज को समाप्त करने के लिए मतदान कर रही हैं।

    जीविका दीदी आज आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं, जिन्होंने गांवों में नई चेतना जगाई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार ने एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे भेजी है। उन्होंने तंज किया अगर कांग्रेस और राजद की सरकार होती, तो यह पैसा बहनों के खाते में नहीं, उनके नेताओं के खाते में चला जाता।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की माताएं अब विकास की धुरी बन चुकी हैं और अबकी बार एनडीए सरकार का नारा हर गांव में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है और इसकी आधारशिला जीविका दीदियों ने रखी है।

    भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में दो ही जगह गंगा उत्तरवाहिनी है। पहली वाराणसी और दूसरी भागलपुर। यह संघर्ष और सम्मान की भूमि है, जिसने तिलकामांझी और कादम्बिनी गांगुली जैसे महान विभूतियों को जन्म दिया। विक्रमशिला की भूमि ने पूरे विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार लोकल फार वोकल और एक जिला एक उत्पाद की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर की मंजूषा कला, सिल्क उद्योग और हथकरघा उत्पाद देश-विदेश में पहचान बना रहे हैं।

    हमारा लक्ष्य है कि हर जिले की अपनी आर्थिक पहचान बने और वहीं के लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए ठोस संकल्प लिया है। विनाश की राजनीति करने वालों को बिहार का विकास पसंद नहीं है।

    भागलपुर में कांग्रेस ने जातीय दंगे कराए थे, जिनकी याद आज भी लोगों को पीड़ा देती है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिहार से पलायन हुआ। उन्होंने जोड़ा कि एनडीए सरकार का संकल्प है कि अब विकास बिहार से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि रोजगार यहीं पैदा होगा।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में अब उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण का काम बिहार में होगा। एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का रोडमैप तैयार है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए निरंतर काम कर रही है।

    उन्होंने कहा कि बिहार के हर कोने में हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। बक्सर-भागलपुर हाईस्पीड कारिडोर की स्वीकृति दी जा चुकी है। विक्रमशिला पुल और कोसी पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में भागलपुर में हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा।

    उन्होंने कहा कि बिहार अब बिजली का उत्पादक राज्य बन रहा है। पीरपैंती में बिजली कारखाने का निर्माण चल रहा है। आने वाले दिनों में बिहार केवल अपनी नहीं, दूसरे राज्यों की बिजली जरूरतें भी पूरी करेगा। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग केवल सत्ता के लिए साथ आए हैं। राजद के बैनर पर कांग्रेस नेता की तस्वीर दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, और कांग्रेस के मंच पर राजद के नामदार का नाम तक नहीं लिया जाता।

    राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट परिवार जमानत पर बाहर है और कांग्रेस अब राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है।

    उन्होंने व्यंग्य किया कांग्रेस के नामदार बिहार आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन चुनाव देखकर आना पड़ा। सभा के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जीविका दीदियां आत्मनिर्भरता की सच्ची प्रतीक हैं। बिहार की माताओं और बहनों का परिश्रम राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। जीविका दीदी की यही शक्ति बिहार का भविष्य बदल देगी।