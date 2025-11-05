PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में, इन मार्गों पर वाहनों की No Entry, यहां देखें ट्रैफिक प्लान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally प्रधानमंत्री के गुरुवार को होने वाले चुनावी जनसभा को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ताकि आम लोगों को जाम की समस्या से बचाया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 06 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्यक्रम स्थल के आसपास के कई मार्गों को वाहन प्रतिबंधित घोषित किया गया है। बताया गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शहर में करीब 10 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन रहेगा, वहीं दो से ढाई लाख की अतिरिक्त भीड़ की संभावना जताई गई है।

हवाई अड्डा परिसर के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2500 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिनमें से 300 जवान और पुलिस अधिकारी सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण में लगाए जाएंगे।

कार्यक्रम के दिन सुबह से ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद तक विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया यह ट्रैफिक प्लान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन कितना कारगर साबित होता है।