Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में, इन मार्गों पर वाहनों की No Entry, यहां देखें ट्रैफिक प्लान

    By Abhishek Prakash Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:51 AM (IST)

    PM Modi Bihar Rally: गुरुवार, 6 नवंबर को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन ने आम जनों के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ताकि जाम की समस्या से लोगों को बचाया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। जारी आदेश के अनुसार, 06 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डा के आसपास के कई मार्गों को वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    PM Modi Bihar Rally: पीएम मोदी गुरुवार, 6 नवंबर को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally प्रधानमंत्री के गुरुवार को होने वाले चुनावी जनसभा को लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी किया है। ताकि आम लोगों को जाम की समस्या से बचाया जा सके और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 06 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्यक्रम स्थल के आसपास के कई मार्गों को वाहन प्रतिबंधित घोषित किया गया है। बताया गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शहर में करीब 10 हजार से अधिक छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन रहेगा, वहीं दो से ढाई लाख की अतिरिक्त भीड़ की संभावना जताई गई है।

    हवाई अड्डा परिसर के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2500 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिनमें से 300 जवान और पुलिस अधिकारी सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण में लगाए जाएंगे।

    कार्यक्रम के दिन सुबह से ही कार्यक्रम समाप्ति के बाद तक विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया यह ट्रैफिक प्लान प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन कितना कारगर साबित होता है।

    इन मार्गों पर नहीं चलेंगे कोई वाहन

    • कचहरी चौक से तिलकामांझी चौक तक
    • मनाली चौक से तिलकामांझी चौक तक
    • तिलकामांझी चौक से जीरोमाइल चौक होते हुए कालेज गेट तक
    • बंशीटीकर चौक से हवाई अड्डा प्रवेश द्वार तक
    • बंशीटीकर चौक से जीरोमाइल होते हुए चंपारण मीट हाउस तक

    वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था

    1. विक्रमशिला पुल से आने वाले वाहनों के लिए : महिला आईटीआई के पीछे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे, राजकीय पालिटेक्निक कालेज के सामने और पीछे, बुनकर भवन परिसर एवं चाणक्य बिहार स्थित खाली मैदान।
    2. गोराडीह, जगदीशपुर, नाथनगर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए : बाईपास टोल प्लाजा के सामने, जिच्छो चौक के पास, बंशीटीकर चौक के पूर्व-पश्चिम बगीचा क्षेत्र।
    3. नाथनगर और मुख्य शहर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए : सीएमएस स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, बस स्टैंड परिसर और मुस्लिम हाई स्कूल/इंटर कालेज ततारपुर।
    4. कहलगांव की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए : इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी भागलपुर परिसर।

    ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देश

    नवगछिया, कहलगांव, बांका और अमरपुर की ओर से आने वाले भारी मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। विशेष रूप से विक्रमशिला पुल पर भारी वाहनों का आवागमन तब तक पूरी तरह बंद रहेगा जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। वहीं, मुंगेर की ओर से आने वाले छोटे वाहन कृष्णगढ़ चौक से होकर कमराय, लदौआं मोड़, शाहकुंड होते हुए भागलपुर पहुंचेंगे और जिच्छो मोड़ के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों में लगाए जाएंगे।