भागलपुर में मोदी को सुनने आएंगे 6 लाख लोग, हवाई अड्डा में जाने पर रोक, सभास्थल पर मजदूरों की भी तलाशी, SPG Alert

जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छह नवंबर को हवाई अड्डे में आगमन और आमसभा को संबोधन करने आने को सधी सुरक्षा तैयारी की जा रही है। सुरक्षा दृष्टिकोण से सोमवार से ही हवाई अड्डे में आम लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। सभा स्थल पर कार्य में लगाए गए मजदूरों की भी तलाशी ली जा रही है।

जिलाधिकारी, एसएसपी समेत प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आए अधिकारियों की टीम सभा स्थल पर तैयारी का हाल जानने पहुंच रहे हैं। मंच, डी-एरिया- वीवीआइपी दीर्घा, प्रधानमंत्री को सुनने वालों की दीर्घा निर्माण और मंच तक पीएम के पहुंचने को लेकर कारकेड के लिए बनाई गई सड़क निर्माण की समीक्षा कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की चूक ना रहे।



छह लाख की भीड़ आने की जताई जा रही संभावना, भीड़ नियंत्रण की सधी तैयारी



प्रधानमंत्री को सुनने भागलपुर के अलावा बांका, नवगछिया, मुंगर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय आदि जगहों से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है जिनकी संख्या भाजपा नेताओं ने छह लाख या उससे अधिक हो सकती है।

भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण को लेकर सधी तैयारी कर रखी है। इसके पूर्व कई बार हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमसभा हो चुकी है। जिसको लेकर पूर्व के आगमन और आमसभा के दौरान जो कमी या चूक रही थी, उसको ध्यान में रखकर इस बार सधी तैयारी की गई है।

24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री के हवाई अड्डे पर आगमन के दौरान आम लोगों की दीर्घा में आगे मौजूद कुछ लोगों के कुर्सियां उठाकर इधर-उधर फेंकने और शोर मचाने की घटना को लेकर एसएसपी हृदय कांत को सात बार स्वयं उन्हें संभालने को बैरिकेडिंग लांघ कर उन्हें नियंत्रित करने जाना पड़ा था। इस बार इसको लेकर भी मुकम्मल तैयारी की गई है।



स्नाइपर, आइईडी और ड्रोन निरोधी दस्ते की भी रहेगी पैनी नजर



प्रधानमंत्री के सभा स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में मौजूद बहु मंजिली इमारतों, आवाजाही वाले मार्गों के अलावा आसमान पर भी सुरक्षा दस्ते की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा दस्ते के सदस्य सभास्थल के इर्द-गिर्द आसमान में ड्रोन से हमला कराने या किसी इमारत में मौजूद स्नाइपर या दूर से आइईडी का इस्तेमाल करा निशाना बनाने की किसी कोशिश को पल भर में नाकाम करने को चौकसी बरतेंगे।

सभा स्थल की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो इसके लिए मोबाइल जैमर या किसी तरह के डिवाइस को नाकाम करने के लिए जैमर कार की व्यवस्था की गई है। दूर बैठे स्नाइपर को चकमा देने के लिए सुरक्षा दस्ते व्यू कटर के अलावा अन्य यंत्रों के साथ चौकसी बरती जाएगी।

स्पेशल ब्रांच की टीम भी बैग स्कैनर, माइंस डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंच गए हैं। बनाए जा रहे मंच के इर्दगिर्द हवाई अड्डे में तलाशी अभियान चलाया जाने लगा है। इसके लिए माइंस डिटेक्टर, श्वान दस्ते से भी जांच कराई जाने लगी है।