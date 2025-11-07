मोदी भैया जुगजुग जिओ... बोलते-बोलते गिरिराज सिंह ने पीएम के सामने कर दिया उस खास 'महिला' का जिक्र

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav बिहार में राजद व कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। समाज को विघटित करने वाले तत्वों को जनता सबक सिखाएगी। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही। प्रधानमंत्री के चुनावी सभा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में गुरुवार को जीविका दीदियों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जीविका दीदी कहती हैं मोदी भैया जुगजुग जीओ। बिहार के तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जंगलराज वाले वोट चोरी की बात कह रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं।

एनडीए एकजुट, सभी सीट पर होगी जीत : शाहनवाज पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए एकजुट है और जिले के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में हुए सिख दंगे और 1989 में हुए भागलपुर दंगे का जिक्र किया। स्वदेशी अपनाने की बात कही। भागलपुरी सिल्क, मंजूषा, विक्रमशिला सेतु आदि का जिक्र किया। इससे यह साबित हो गया कि कांग्रेस की हार तय है। सूबे में बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जहां एक ओर एडीए एकजुट है, वहीं महागठबंधन में बिखराव है। आपस में पट नहीं रखा है।

बक्सर में रस्सी हो रहा तैयार, होगी फांसी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि महागठबंधन चोर मचाए शोर वाली बात बोल रहे हैं। बूथ लूटने वाले वोट चोरी की बात कह रहे हैं। कांग्रेस व राजद ने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। बक्सर में फांसी के लिए मोटी रस्सी तैयार हो रहा है। चुनाव में बिहार की जनता फांसी देने के लिए तैयार है। बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जनता ने एनडीए के कामकाज से काफी संतुष्ट हैं। नरेन्द्र मोदी व नीतीश कुमार पर उनका काफी भरोसा है।

पीएम ने नए जुमले की बारिश, पुराने वादे का हिसाब नहीं दिए : सुप्रिया हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफार्म की चेयरपर्सन सह प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा पलटवार कर कहा, पीएम ने 27 मिनट 28 सेकेंड के भाषण में नए जुमले की बारिश की, लेकिन पुराने वादे का कोई हिसाब नहीं दिए। भागलपुर में गंगा मैय्या की याद आयी। यह वही हैं वर्ष 2014 में कहा मुझे गंगा ने बुलाया है। काशी को क्वेटा बनाना था। जब काशी में पानी भर जाता है तो सांसद गायब हो जाते हैं। मां गंगा दूषित हो गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार व नए स्वरूप बनाना था। 10 वर्ष बाद भी झूठ बना हुआ है।

पीएम कहते हैं कि महिलाएं जंगलराज के खिलाफ वोट कर रहीं है। उनको याद नहीं आयी कि जब बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। सुशासन कहां है। छह माह में नौ कारोबारी की हत्या हो जाए। 953 अत्याचार, 18 बच्ची से दुष्कर्म एक सप्ताह में हो जाए। 1.40 करोड़ महिला को 10-10 हजार की किस्त पहुंची। यह कैश फर वोट है। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें वोट नहीं करेंगे। पीएम ने राजद व कांग्रेस के बैनर पर छोटे व बड़े फोटो पर सवाल किए।

पीएम से सवाल किया कि आपके सीएम को बोलने की इजाजत नहीं है। अपनी सरकार को देखिए सीएम का क्या हाल बनाकर रखा है। कनपट्टी में कट्टा सटाने वाले बायन पीएम अपराधी की भाषा बोल रहे हैं। स्वदेशी अपनाने का नारा दे रहे हैं, लेकिन खुद विदेशी कपडे व गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। देश को चीन के हाथों दे रखा है। बिहार में 20 साल में 11 साल एनडीए की सरकार रही। उन्हें रंगदारी व जंगलराज याद आ रहा है। वो विकास की बात नहीं कर रहे। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज व 70 हजार करोड़ मिलना था वो कहां गया।

भागलपुर व सीमांचल पिछड़ा है। 3.45 करोड़ बिहार में रजिस्टर्ड मजदूर है। सभी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। एक कारखाना भी नहीं लगाया। गृह मंत्री कहते बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सलेंस सेंटर व टैक टेक्सटाइल हब बनाने की बात कह गए। बिहार में कभी देश का 27 प्रतिशत चीनी उत्पादन अब दो प्रतिशत रह गया है। चुनाव में सिर्फ घुसपैठिया याद आता है। अगर देश आए तो केंद्र सरकार कहां सोई थी।