    PM Modi Bihar Rally Today: पीएम मोदी आज भागलपुर में मांगेंगे जीत का आशीर्वाद, हवाई अड्डा में चुनावी सभा में दहाड़ेंगे

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:34 AM (IST)

    PM Modi Bihar Rally Today: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दिन 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज, गुरुवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए जीत का आशीर्वाद मांगने आए हैं। पीएम के साथ मंच पर कई दिग्गजों की उपस्थिति हो रही है।

    PM Modi Bihar Rally Today: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bihar Rally Today प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को हवाई अड्डा के मैदान से सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह भी रहेंगे। साथ ही मेयर डा. बसुंधरा लाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व सांसद अनिल यादव, कहकशां परवीन, सांसद अजय कुमार मंडल, गिरीधारी लाल यादव, विधान पार्षद डा. एनके यादव, विजय कुमार सिंह, सहित कई नेता मंच पर रहेंगे।

    पूर्व विधायक अमन पासवान व निक्की हेम्ब्रम को भी मंच पर जगह दी गई है। कई विक्षुब्ध नेताओं को भी मंच पर जगह दी गई है। साथ दो दर्जन से अधिक नेताओं से प्रधानमंत्री मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। उनके शिकवा-शिकायत को दूर करेंगे। मोदी अररिया में सभा को संबोधित करने के बाद भागलपुर आएंगे और एक घंटे तक भागलपुर में रहेंगे।

    भागलपुर में सभा समाप्ति के बाद पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर चप्पे-चप्पे पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। हवाई अड्डा के आसपास के छतों व भवनों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस तैनात किए किए गए हैं। सभा स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आसपास के जिलों के अधिकारियों को बुलाकर मजिस्ट्रेट डयूटी दी गई है।

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन व एसपीजी की ओर से रिहर्शल किया गया है। आकस्मिक ठहरने व इलाज आदि के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है। यहां भी मजिस्ट्रेट तैनाज किए गए हैं। चिकित्सकों की टीम को एलर्ट मोड में रखा गया है। भाजपा के जिला प्रभारी राजेश जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री की सभा के कार्यक्रम प्रभारी व नमो एप के राष्ट्रीय संयोजक कुलजीत चहल ने कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। 

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर घर-घर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर-घर आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। बुधवार को भाजपा नेता डा. अर्जित शाश्वत चौबे ने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री नारायण साह मंडल अलीगंज, महेशपुर हसनपुर के वार्ड संख्या 42, 43 एवं 44, महादलित वस्ती जरलाही में महादलित माताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा और आमंत्रण पत्र दिया। साथ ही चंपानगर मंडल के वार्ड संख्या 1, 2, 6, 7 में आमंत्रण पत्र वितरण किया।

    अर्जित शाश्वत चौबे ने कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर आमंत्रण पत्र वितरित किया तथा जनता से अपील की कि वे भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करें। भाजपा नेत्री डा. प्रीति शेखर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमंत्रण पत्र वितरित किया।

    प्रधानमंत्री के स्ट्रेराइल जोन में किसी भी हथियारबंद को पहुंचने की इजाजत नहीं

    कौशल किशोर मिश्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज भागलपुर आगमन और हवाई अड़डे पर उनकी आम सभा के दौरान उनके नजदीक पहुंचने वाले स्ट्रेराइल जोन में किसी भी हथियारबंद को पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने प्रधानमंत्री के नजदीक वाले एरिया में रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों को भी पिस्टल-रिवाल्वर के साथ नहीं जा सकते। यहां तक कि किसी विशिष्ट, अति विशिष्ट नेता, पदाधिकारी की सुरक्षा में लगे जवानों को भी वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है।

    एसपीजी मुस्तैद, पुलिस पदाधिकारी भी नहीं ले जा सकेंगे पिस्टल-रिवाल्वर

    पीएम की सुरक्षा में लगे एसपीजी की टीम को ही हथियार या अन्य रक्षा और दूरसंचार उपकरणों के साथ रहने की इजाजत है। इसके लिए एसपीजी की टीम ने पहले ही सारी रणनीति बनाते हुए स्थानीय सक्षम आला पदाधिकारियों से समन्वय बना रखी है। प्रधानमंत्री को चरमपंथी, उग्रवादी या उनके विचारों का विरोध करने वाले तत्व उनके नजदीक पहुंच उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा में किसी किस्म की चूक ना रहे, इसको लेकर एसपीजी और स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं।

    सभास्थल पर सशस्त्र बलों की तैनाती पूर्व उनकी कराई गई है मुकम्मल पहचान

    जिला बल में तैनात डीएसपी मुख्यालय प्रथम ज्योति कश्यप ने अपनी मौजूदगी में सभास्थल पर तैनात किये गए स-शस्त्र पुलिस बलों की मुकम्मल पहचान कराई। उनके पहचान पत्रों को भी अपनी निगरानी में डीएसपी मुख्यालय प्रथम ने जारी किया है ताकि किसी किस्म की सुरक्षा चूक न हो। उन्हें सभास्थल पर प्रधानमंत्री तक पहुंच रखने वाले एरिया से दूर रखा गया है। राज्य मुख्यालय से तैनात वरीय अधिकारियों को छोड़कर कोई भी अति-विशिष्ट व्यक्ति के नजदीक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है।

    बिजली मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन के वेश में प्रवेश न करें, इसकी भी सतर्कता

    प्रधानमंत्री की सभा स्थल पर उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाले देश विरोधी तत्व बिजली मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन के वेश में प्रवेश न कर जाएं इसको लेकर भी पुलिस-स्पेशल ब्रांच की टीम ने पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। किसी महिला के सहारे, सेना की वर्दी या मीडिया कर्मियों के वेश में भी सभा स्थल पर पहुंच मानव बम, नारी बम बन किसी तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश न कर सकें इसके लिए प्रवेश द्वारों से ही विशेष सुरक्षा तलाशी के अलावा तकनीकी सतर्कता भी बरती गई है। सादे लिबास में भी इंस्पेक्टर और दारोगा स्तर के दर्जनों पुलिस पदाधिकारियों को प्रवेश द्वार से लेकर डी-एरिया तक पहुंचने वाले रास्ते में लगाया गया है।

    नहीं लाएं चार्जर, पावर बैंक, पानी का बोतल, धातु की वस्तु या इलेक्ट्रिक डिवाइस

    हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उनका भाषण सुनने पहुंचने वाले उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो अपने साथ चार्जर, पावर बैंक, पानी का बोतल, धातु की वस्तु या किसी तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर पहुंचेंगे। उन्हें सुरक्षा जांच के दौरान वापस कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसी परेशानी से बचने के लिए घर से जब चलें तो साथ में केवल अपना मोबाइल लेकर ही चलें। प्यास लगी तो जिला प्रशासन ने पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर रखी है। पान-गुटखा-तंबाकू लेकर आने वालों को भी प्रवेश द्वार से वापस लौटना पड़ जाएगा। 