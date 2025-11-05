PM Modi Bhagalpur Rally: पीएम मोदी कल आएंगे भागलपुर, जनता से मांगेंगे जीत... 5 SP, 20 DSP और 250 इंस्पेक्टर-दारोगा तैनात

कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छह नवंबर 2025 को भागलपुर में होने वाली आम सभा को लेकर स्थानीय स्तर पर चाक-चौबंद सुरक्षा-व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा-व्यवस्था पूरी तरह एसपीजी के हाथों में रहेगी। स्थानीय स्तर पर आमसभा में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में किसी किस्म में चूक नहीं हो इसके लिए पांच एसपी, 20 डीएसपी और ढाई सौ के लगभग इंस्पेक्टर और दारोगा की तैनाती की गई है। बिहार सैन्य बल, जिला पुलिस बल और पारा मिलिट्री के एक हजार जवान तैनात किये गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेंज आईजी विवेक कुमार ने सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर एसपीजी के अधिकारियों से मंत्रणा कर सुरक्षा रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यालय से भी पदाधिकारियों की मांग की गई थी। जिसके तहत पांच एसपी स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है।

जिन 20 डीएसपी की तैनाती की गई है उनमें 15 दूसरे जगहों से तथा पांच भागलपुर रेंज से तैनाती की गई है। आईजी विवेक कुमार ने भागलपुर में तैनात डीएसपी-एसडीपीओ को तैनाती दायरे से मुक्त रखते हुए रेंज के नवगछिया और बांका से चार डीएसपी और रेंज आईजी कार्यालय में तैनात एक डीएसपी को तैनाती दायरे में रखा है।

जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदय कांत ने भी मंच, डी-एरिया- वीवीआइपी दीर्घा, प्रधानमंत्री को सुनने वालों के लिए बनाई गई दीर्घा निर्माण और मंच तक पीएम के पहुंचने को लेकर कारकेड के लिए बनाई गई सड़क निर्माण का हाल जाना ताकि किसी किस्म की चूक ना रहे।

छतों पर एनएसजी कमांडो, सख्त सुरक्षा घेरे में रहेगा हवाई अड्ड़े से सटा इलाका प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हवाईअड्डे के आसपास के घरों की छतों पर छतों पर एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। सभास्थल से एक किलोमीटर के दायरे वाला इलाका सख्त सुरक्षा घेरे में तब्दील हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की निगरानी में हवाईअड्डे से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली बहु मंजिली इमारतें, वाहनों की आवाजाही समेत छोटी-बड़ी सभी हलचल पर पैनी नजर रहेगी।

सुरक्षा इतनी तगड़ी की गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अर्ध सैनिक बल की टुकड़ी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी भी लगाई गई है। बहु मंजिली इमारतों, आवाजाही वाले मार्गों के अलावा आसमान पर भी सुरक्षा दस्ते की पैनी नजर रखी जाएगी। सुरक्षा दस्ते के सदस्य सभास्थल के इर्द-गिर्द आसमान में ड्रोन से हमला कराने या किसी इमारत में मौजूद स्नाइपर या दूर से आइईडी का इस्तेमाल करा निशाना बनाने की किसी कोशिश को पल भर में नाकाम करने को चौकसी बरतेंगे।