PM Modi Bhagalpur Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर बंटा घर-घर आमंत्रण, 6 नवंबर को हवाई अड्डा मैदान में रैली

जागरण संवाददाता, भागलपुर। PM Modi Bhagalpur Rally प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छह नवंबर को हवाई अड्डा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और भागलपुर व बांका जिले के प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। भाजपा की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, झारखंड के राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह, राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा सहित कई पूर्व मंत्री, सांसद व विधायक ने सभा को सफल बनाने को लेकर मोर्चा संभाल लिया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घर-घर आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। प्रचार गाड़ियों के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भाजपा नेत्री डा. प्रीति शेखर, भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पवन मिश्रा के नेतृत्व अलग-अलग क्षेत्रों में छह नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भागलपुर हवाई अड्डा में आगमन के उपलक्ष्य पर आम नागरिकों को आमंत्रित किया गया।

इस मौके पर लोगों को पीला अक्षत एवं सुपाड़ी देते हुए आमंत्रण पत्र दिया गया एवं उनसे अनुरोध किया गया कि वे लोग सपरिवार प्रधानमंत्री को सुनने अवश्य पधारें। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है और कर रहे हैं।

भाजपा नेत्री डा. प्रीति शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की सूचना से लोग काफी उत्साहित हैं। इससे पूर्व भी वे जब किसान सम्मान निधि वितरण के लिए भागलपुर पधारे थे तो रिकार्ड संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे।