    PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के लिए फर्जी आवेदन करने वालों की अब खैर नहीं, गांव-गांव पहुंच रही टीम

    By Navaneet Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:17 AM (IST)

    भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए फर्जी आवेदन करने वालों की अब खैर नहीं। आवेदकों की पहचान व सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    नवनीत मिश्र, भागलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फर्जी आवेदन करने वालों की अब खैर नहीं। आवेदकों की पहचान व सत्यापन का कार्य गांव व पंचायत स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

    पिछले दो दिनों में 266 लोगों का सत्यापन किया गया है। जिले में कुल 283,822 परिवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था। अब उन लाभुकों की पहचान की जा रही है, जिन्हें वास्तव में आवास की आवश्यकता है।

    गांव और पंचायत स्तर पर आमसभा के माध्यम से लाभुकों की पहचान की जा रही है। सत्यापन के बाद एक नई सूची तैयार की जाएगी, जिसमें केवल उन लाभुकों के नाम होंगे, जिन्हें आवास की सच्ची आवश्यकता है।

    यह सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सरकार के स्तर से लक्ष्य मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।

    कहलगांव प्रखंड से सबसे अधिक 45,632 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि पीरपैंती प्रखंड से 35,344 और सन्हौला प्रखंड से 26,101 आवेदन आए हैं। अन्य प्रखंडों से 20,000 से कम आवेदन प्राप्त हुए हैं।

    दो वर्षों में 44,882 आवास बनाने का लक्ष्य

    पिछले दो वित्तीय वर्षों में 44,882 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में पूरा किया जाएगा।

    हालांकि, अभी तक आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। 258 लाभुकों को अभी तक पहली किश्त का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि 42,971 लाभुकों को पहली किश्त का भुगतान किया जा चुका है। आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है।

    • प्रखंड : 16
    • कुल पात्र परिवार : 283822
    • दो दिनों में सत्यापित परिवार : 266
    • पेंडिंग : 283556
    • प्रतिशत : 0.09
    प्रखंड कुल पात्र परिवार दो दिनों में सत्यापित परिवार पेंडिंग प्रतिशत
    नाथनगर 16229 72 16157 0.44
    खरीक 16553 70 16483 0.42
    शाहकुंड 17238 40 17198 0.23
    गोपालपुर 11708 24 11684 0.20
    इस्माइलपुर 4692 09 4683 0.19
    सबौर 11677 21 11656 0.18
    नारायणपुर 11869 09 11860 0.08
    जगदीशपुर 15635 11 15624 0.07
    नवगछिया 13133 05 13128 0.04
    सन्हौला 26101 02 26099 0.01
    सुल्तानगंज 18568 01 18567 0.01
    पीरपैंती 35344 01 35343 0.00
    कहलगांव 45632 01 45631 0.00
    बिहपुर 14213 00 14213 0.00
    गोराडीह 16685 00 16685 0.00
    रंगराचौक 8545 00 8545 0.00