Bhagalpur News: सजौर थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी पलटी, पांच जवान हुए घायल

दुर्घटना में गाड़ी पर सवार पांच जवान जख्मी हो गए। सभी जख्मी जवानों का इलाज शाहकुंड सीएचसी में करवाया गया। जख्मी पुलिस जवानों में सजौर थाना के 42 वर्षीय अवर निरीक्षक शंकर यादव, पुलिस जवान 58 वर्षीय अरविंद कुमार सिंह, 59 वर्षीय मंगल राम, बांका निवासी पुलिस जवान 24 वर्षीय सोनी कुमारी एवं खगड़िया निवासी जवान 55 वर्षीय संजीत कुमार सिंह शामिल हैं।

संवाद सूत्र, शाहकुंड(भागलपुर)। हाजीपुर गांव स्थित जख बाबा स्थान के पास सोमवार की सुबह सजौर थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी पलट गई।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जयप्रकाश सिंह ने बताया कि सभी पुलिस जवान को मामूली चोट थी, इसलिए सीएचसी में ही इलाज करके घर भेज दिया गया।

मालूम हो कि घटना के चार घंटे बाद 10 बजे पुलिस जवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड में इलाज के लिए आए थे।

डीएसपी विधि व्यवस्था नवनीत कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक को बचाने में पेट्रोलिंग गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से दूर खेत में पलट गई।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में किसी भी पुलिस जवान को गंभीर चोट नहीं लगी है। मामूली चोट के कारण सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहकुंड में करवाया गया।

सजौर थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि दुर्घटना में पुलिस गाड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है।