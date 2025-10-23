बिहार की HOT SEAT परबत्ता में सियासी घमासान... विधायक और सांसद में जबर्दस्त भिड़ंत, सोशल मीडिया पर आमने-सामने

परिमल सिंह, भागलपुर। Parbatta Assembly Election 2025 खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। यह सीट अब राज्य की “हॉट सीट” बन चुकी है, जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी खेमे के दो दिग्गज नेताओं राजद के उम्मीदवार विधायक डॉ. संजीव कुमार और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के चहेते एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। दोनों जनप्रतिनिधियों के बीच छिड़ी यह जंग अब सोशल मीडिया पर पहुंच गई है, जहां एक-दूसरे पर तीखे प्रहार और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।



सरकारी योजना के उद्घाटन से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत हाल ही में एक सरकारी योजना के उद्घाटन को लेकर हुई। कार्यक्रम में डॉ. संजीव और सांसद राजेश वर्मा, दोनों ने अपने-अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर श्रेय लेने की कोशिश की। इसी दौरान कहा-सुनी हुई और मामला तूल पकड़ गया। देखते ही देखते यह विवाद सोशल मीडिया की खुली जंग में बदल गया।



वीडियो वार से मचा बवाल

दोनों नेताओं ने अपने आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से एक-दूसरे के खिलाफ वीडियो जारी किए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें नए व पुराने वीडियो भी शामिल है। राजद विधायक डॉ. संजीव कुमार ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि सांसद जनता के विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता सब जानती है कौन विकास रोक रहा है।

सांसद मेडिकल कॉलेज बनने नहीं देना चाहते। वो हर गलत काम में शामिल रहते हैं और जनता से कट चुके हैं। वहीं, एक अन्य वीडियो में सांसद राजेश वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग लोकप्रियता पाने के लिए झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, वक्त आने पर सबको जवाब मिलेगा। परबत्ता में फिर जीत का परचम लहराया जाएगा।



समर्थकों की सोशल मीडिया जंग

इस विवाद ने समर्थकों को भी दो खेमों में बांट दिया है। इंस्टाग्राम पर एक यूजर गौतम कुमार ने दोनों नेताओं की पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा “अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना है।”उसने आरोप लगाया कि सांसद बनने के बाद राजेश वर्मा, डॉ. संजीव से दूरी बना रहे हैं।

एक अन्य यूजर कुमाद रंजन ने लिखा कि सांसद बताएं कि एमपी फंड से कौन सा विकास कार्य किया?,कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि परबत्ता में इस बार फिर आरजेडी का परचम लहराएगा, जबकि विरोधी पक्ष ने दावा किया कि डॉ. संजीव की हार तय है। लोजपा समर्थक और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया दी।



