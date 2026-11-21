कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। जोधपुर से पांच दिनों पूर्व अपहृत पाकिस्तानी किशोरी को भागलपुर से सकुशल बरामद कर लिया गया है।

जोधपुर पुलिस की तकनीकी टीम ने उसका लोकेशन भागलपुर के बाथ थानाक्षेत्र में तलाश किया था, फिर मामले में भागलपुर के एसएसपी से जोधपुर पुलिस ने मदद मांगी।

इसकी जानकारी पर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव से सिटी एसपी अतुलेश झा की निगरानी में महिला थानाध्यक्ष लूसी कुमारी, बाथ और शाहकुंड थानाध्यक्ष को शामिल करते हुए एक टीम किशोरी की बरामदगी को भेजा।

पुलिस टीम ने बाथ थानाक्षेत्र से अपहृत पाकिस्तानी किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया है। महिला थानाध्यक्ष और महिला पुलिस के संरक्षण में किशोरी को रखा गया है।

वरीय पुलिस अधिकारियों ने जोधपुर के सक्षम पुलिस पदाधिकारियों को किशोरी के सकुशल बरामद कर लिए जाने की जानकारी दी तो वहां की बोरानाडा थाने की पुलिस टीम वहां से भागलपुर के लिए रवाना हो गई है।

सिटी एसपी ने पूछे जाने पर बताया कि जोधपुर के बोरानाडा पुलिस की सूचना पर यहां की पुलिस टीम किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए उन्हें सूचना दे दी है। वहां की पुलिस टीम रास्ते में है, कभी भी भागलपुर पहुंच जाएगी।