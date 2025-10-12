भागलपुर में NH किनारे घर में घुसा ओवरलोड ट्रक, 3 लोग हुए घायल
भागलपुर के सबौर में एक ओवरलोड ट्रक दो घरों में घुस गया, जिससे तीन लोग घायल हो गए। चालक फरार हो गया, जबकि उपचालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।
संवाद सहयोगी, भागलपुर। सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार बोल्डर लदा भारी ट्रक कहलगांव की ओर से आते हुए सबौर के सफिया गढ़ी के पास अचानक बेकाबू होकर नवनिर्मित एनएच से नीचे लुढ़क गया और सीधे दो घरों की दीवार तोड़ते हुए भीतर घुस गया। हादसे में घर के अंदर सोए तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
चालक मौके से फरार हो गया, जबकि उपचालक को ग्रामीणों ने पकड़कर सबौर थाना के हवाले कर दिया। आश्चर्य की बात यह कि इतने बड़े हादसे के बावजूद पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। सबौर थानेदार सूबेदार पासवान का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने आवेदन नहीं दिया, दोनों पक्षों में समझौता हो गया।
पासिंग गिरोह की छत्रछाया में चलती ट्रकें
स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एनएच पर ओवरलोड ट्रकों का संचालन पासिंग गिरोह की छत्रछाया में होता है। नियम के अनुसार खाली ट्रकों को गोराडीह होकर लौटना चाहिए, लेकिन जीरो माइल थाना से मिलीभगत कर उन्हें सीधे सबौर और घोघा थाना होकर धड़ल्ले से छोड़ा जाता है।
थाना के सामने भी चलती खाली ट्रक
मोहल्ले की सड़क है जो बंसी टीकर से होते हुए सबौर कॉलेज सबौर थाना सबौर रेलवे स्टेशन होकर एनएच में मिलती है । इसी रास्ते से कई स्कूल-कॉलेज के बच्चे रोज गुजरते हैं, फिर भी बड़े वाहनों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। पुलिस की मौन स्वीकृति से इनके हौसले बुलंद हैं।
कई अफसर निलंबित हुए, फिर भी हालात जस के तस
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बीते वर्षों में इसी पासिंग घोटाले पर कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। सस्पेंशन तक हुए, लेकिन प्रथा नहीं टूटी। हादसे सड़क निर्माण की खामियों से नहीं, कानून लागू करने वालों की मिलीभगत से हो रहे हैं। कुल मिलाकर, ट्रक से ज्यादा भारी पुलिस प्रशासन की चुप्पी है और यही सबसे बड़ा खतरा है।
