विक्रमशिला सहित अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के Tatkal Ticket के लिए लागू होगी नई प्रणाली, पढ़ें डिटेल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के उद्देश्य से आरक्षण टिकट केंद्र के काउंटरों से मिलने वाले तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी आधारित टिकटिंग प्रणाली लागू की जाएगी। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला, लोकमान्य तिलक, अंग, अमरनाथ, वनांचल एक्सप्रेस के अलावा भागलपुर होकर चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, गया-कामाख्या एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यह व्यवस्था जल्द शुरू होगी।

सीटीआई फूल कुमार शर्मा ने बताया कि तत्काल टिकट की ओटीपी आधारित टिकटिंग प्रणाली अभी भागलपुर होकर चलने वाली अगरतला-नई दिल्ली व सारंग-दिल्ली साप्ताहिक राजधानी सहित देश के विभिन्न जगहों में चलने वाली राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। दूसरे फेज में अन्य एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के लिए नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।

रेलवे ने जुलाई में ऑनलाइन तत्काल टिकटों के लिए ''आधार'' ओटीपी सिस्टम लागू किया था। अक्टूबर में सभी सामान्य आरक्षण बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई। इससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी। नवंबर में काउंटर बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।

वर्तमान में यह सिस्टम 52 ट्रेनों पर लागू की जा चुकी है। इसके तहत काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराते समय यात्री के फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट जारी किया जाता है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम को सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा।