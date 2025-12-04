विक्रमशिला सहित अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के Tatkal Ticket के लिए लागू होगी नई प्रणाली, पढ़ें डिटेल
जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के उद्देश्य से आरक्षण टिकट केंद्र के काउंटरों से मिलने वाले तत्काल टिकटों के लिए ओटीपी आधारित टिकटिंग प्रणाली लागू की जाएगी। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला, लोकमान्य तिलक, अंग, अमरनाथ, वनांचल एक्सप्रेस के अलावा भागलपुर होकर चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, गया-कामाख्या एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यह व्यवस्था जल्द शुरू होगी।
सीटीआई फूल कुमार शर्मा ने बताया कि तत्काल टिकट की ओटीपी आधारित टिकटिंग प्रणाली अभी भागलपुर होकर चलने वाली अगरतला-नई दिल्ली व सारंग-दिल्ली साप्ताहिक राजधानी सहित देश के विभिन्न जगहों में चलने वाली राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। दूसरे फेज में अन्य एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के लिए नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।
रेलवे ने जुलाई में ऑनलाइन तत्काल टिकटों के लिए ''आधार'' ओटीपी सिस्टम लागू किया था। अक्टूबर में सभी सामान्य आरक्षण बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई। इससे टिकटिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनी। नवंबर में काउंटर बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित तत्काल टिकट प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
वर्तमान में यह सिस्टम 52 ट्रेनों पर लागू की जा चुकी है। इसके तहत काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराते समय यात्री के फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट जारी किया जाता है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम को सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा।
यह कदम तत्काल टिकटों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वास्तविक यात्रियों को अधिक सहज, पारदर्शी और भरोसेमंद टिकटिंग सेवा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद होते ही टिकट के लिए मारामारी
पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद होते ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु समेत अन्य राज्यों की तरफ जाने वाली स्थाई ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति है।
आलम यह कि विक्रमशिला, अंग एक्सप्रेस, एलटीटी सहित लंबी दूरी की लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों में तत्काल कोटे के टिकट भी चंद मिनटों में खत्म हो जा रहे हैं। सामान्य श्रेणी में नो रूम की स्थिति बनी हुई है।
भागलपुर से चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों के स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा भी 100 पार कर चुका है।
