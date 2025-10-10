Train Online Ticket: ऑनलाइन टिकट में मोडिफिकेशन की सुविधा नहीं, शिकायत दर्ज कराने पर ही मिलेगा समाधान
भागलपुर में ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों में संशोधन की सुविधा न होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। छठ के बाद चुनाव के कारण लोग यात्रा तिथि बदलना चाहते हैं, लेकिन काउंटर पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को जानकारी के अभाव में समस्या हो रही है। रेलवे अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराने पर समाधान का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों में संशोधन (मॉडिफिकेशन) की सुविधा नहीं मिलने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। दरअसल, छठ के बाद चुनाव की तिथि आने के कारण बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन लिए गए टिकटों को काउंटर पर आकर यात्रा की तिथि को आगे करना चाह रहे हैं, लेकिन यह सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। जिससे आर्थिक नुकसान के साथ समय की भी बर्बादी हो रही है।
रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटरों पर प्रतिदिन दर्जनों यात्री इसी समस्या के चलते वापस लौट रहे हैं। काउंटर पर यात्री अक्सर अपनी यात्रा की तारीख बदलने, बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने या यात्री का नाम सुधार करने या हटाने जैसी जरूरतों के साथ आते हैं, लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार ऑनलाइन खरीदे गए टिकटों में ये बदलाव काउंटर से नहीं किए जा सकते।
सबसे अधिक समस्या यात्रियों को जानकारी के अभाव में उत्पन्न हो रही है। अधिकांश यात्रियों को यह पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ही उन्हें सभी विवरणों को अंतिम रूप देना होता है। काउंटर पर आने के बाद उन्हें बताया जाता है कि ऑनलाइन टिकट में संशोधन की सुविधा केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सीमित है।
गुरुवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आए विनोद मंडल व रंजन ने बताया कि मोबाइल से ऑनलाइन टिकट कटाया था। अब उसमें यात्रा की तिथि बदलने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। काउंटर पर तैनात कर्मी यह कहकर मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन बना टिकट का मॉडिफिकेशन नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि यात्रियों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अपनी पूरी यात्रा रद नहीं करनी पड़े, इस तरह की व्यवस्था रेलवे के अधिकारियों को करनी चाहिए। जब तक यह सुविधा नहीं मिलती, जानकारी के अभाव में प्रतिदिन सैकड़ों यात्री परेशान होते रहेंगे और रेलवे को राजस्व का नुकसान भी होता रहेगा।
ऑनलाइन टिकट में शिकायत का कॉलम है। वहां से यात्री इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर शिकायत की कॉपी लगाकर कमर्शियल विभाग के अधिकारियों से मिलने पर तुरंत दिक्कतों को दूर किया जाएगा। - डॉ. यूके झा, प्रिंसिपल चीफ कामर्शियल मैनेजर, पूर्व रेलवे
