October Salary: बिहार में आज से मिलेगा अक्टूबर का वेतन, चुनाव से पहले सरकार देगी एक और तोहफा, क्या खुश होंगे कर्मचारी?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। October Salary in Bihar बिहार सरकार के वित्त विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दीपावली, छठ पर्व और विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को अक्टूबर 2025 का वेतन 21 अक्टूबर से अग्रिम भुगतान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस पर सहमति दी है, बशर्ते आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाए और इसका राजनीतिक लाभ न लिया जाए।

तीन दिनों में दें शिक्षक-कर्मचारियों का आंकड़ा शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की संख्यात्मक जानकारी तीन दिनों के भीतर गूगल शीट लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से अपलोड करें। निदेशक सज्जन आर. ने इस संबंध में जारी पत्र किया है।

मुख्यालय के आदेश के बाद सभी का अवकाश रद जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल अधीक्षक डा. अविलेस कुमार ने सभी चिकित्सक, पदाधिकारी एवं कर्मी का अवकाश रद कर दिया है। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर अधीक्षक ने यह आदेश जारी किया है। पत्र में कहा गया हैं कि अगर किसी को विशेष अवकाश की जरूरत होगी तो इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखत हुए यह निर्णय मुख्यालय ने लिया है।

कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से तीन, पीरपैंती से एक अभ्यर्थी का नामांकन रद



कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 22 लोगों ने चुनाव मैदान में उतरने के लिए एन आर कटाया था। जिसमें 16 अभ्यर्थियों ने 30 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र संवीक्षा में चंद्रशेखर शर्मा, शिव कुमार साह एवं शारदा सिंह का नामांकन पत्र में कागजात की कमी एवं त्रुटि पाए जाने के कारण रद कर दिया गया है। एन आर काटने वाले प्रदीप सिंह, श्रीकांत सिंह, मोहन दास, सुभाष यादव, श्यामसुंदर यादव, मु कलीमुद्दीन ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।

नामांकन पत्र संवीक्षा के बाद जदयू से शुभानंद मुकेश, राजद से रजनीश भारती, कांग्रेस से प्रवीण सिंह, जन सुराज पार्टी से मंजर आलम, अखंड भारतीय युवा पार्टी से निर्मल कुमार, अनुज कुमार मंडल, भवेश कुमार, संजू कुमारी, रूपम देवी, ओमप्रकाश मंडल, निर्दलीय पवन कुमार यादव, महेंद्र मंडल, रामचंद्र मंडल चुनाव मैदान में बचे हैं।

पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से 12 लोगों ने एन आर कटाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र संवीक्षा के दौरान लोक शक्ति पार्टी के अजय कुमार का नामांकन पत्र रद कर दिया गया है। नामांकन पत्र में मतदाता सूची की सत्यापित प्रतिलिपि नहीं दी गई थी, शपथ पत्र अपूर्ण था। अजय कुमार इस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं।