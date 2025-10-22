यहां मत आइए, शहर में 12 PM से बड़े वाहनों की No Entry... रात 9 बजे से छोटी गाड़ियों पर भी रोक, जरूर देखें Traffic Advisory

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Traffic Advisory, No Entry काली प्रतिमा की विसर्जन शोभा यात्रा बुधवार की रात से शुरू होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने तैयारी कर ली है। शहरी क्षेत्र में विक्रमशिला पुल के रास्ते आने वाले बड़े वाहनों का प्रवेश बुधवार दोपहर से पूर्णत: बंद रहेगा। वहीं रात 10 बजे के बाद से विसर्जन रूट पर किसी भी तरह के वाहन नहीं चलेंगे, जो अगले दिन गुरुवार को भी विसर्जन तक जारी रहेगा। इसके अलावा 13 जगहों पर ड्राप प्वाइंट बनाए जाएंगे।

यातायात डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक 13 जगह पर ड्राप गेट रहेंगे। इनमें से नौ जगहों पर बैरियर लगाए गए हैं। डिक्शन मोड़ के पूर्व बस स्टैंड के रास्ते में, डिक्शन मोड़ से गिरधारी साह हटिया जाने वाले रास्ते में, पटल बाबू रोड में गुरुद्वारा रोड से पहले और मुजाहिदपुर थाना के सामने मजबूत बैरिकेडिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा सभी जगह पर निगरानी रहेगी। ताकि विसर्जन रूट पर कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सीपीएफ व क्यूआरटी टीम भी रहेंगे।



इन जगहों पर ड्राप प्वाइंट

1. कोतवाली चौक पर खलीफाबाग जाने वाले रास्ते

2. खलीफाबाग चौक से खरमनचक जाने वाले रास्ते

3. भगत सिंह चौक हनुमान मंदिर के पास

4. घंटाघर चौक

5. आदमपुर चौक

6. नया बाजार चौक से गोला घाट

7. मुसहरी घाट जाने वाले प्रवेश द्वार पर

8. मुसहरी घाट जाने वाले बाहरी द्वार पर

9. मुंदीचक जाने वाले रास्ते में चंपारण मीट हाउस के पास

10. डिक्शन मोड़ के पूरा बस स्टैंड के रास्ते में

11. उल्टा पुल से गिरधारी साह हटिया जाने वाले रास्ते में

12. पटल बाबू रोड में गुरुद्वारा रोड से पहले

13. मुजाहिदपुर थाना के सामने



स्टेशन चौक से मुसहरी घाट का रूट