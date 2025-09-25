Bhagalpur News: भागलपुर से नीतीश का चुनावी संदेश, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का किया शिलान्यास

Language
    By Sanjay Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धुआबे में 301 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने हर घर पर सौर ऊर्जा लगाने का वादा किया और पूर्व विधायक सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था सुधरी है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

    भागलपुर से नीतीश का चुनावी संदेश, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का किया शिलान्यास

    संवाद सूत्र, कहलगांव (भागलपुर)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को धुआबे पहुंचे और कहलगांव क्षेत्र को बड़ा विकास पैकेज दिया। उन्होंने 301 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 59 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसी मौके पर उन्होंने अगली बार मौका मिलने पर हर छत पर सौर ऊर्जा लगाने का वादा किया और पूर्व विधायक स्व. सदानंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

    सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, बिहार को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया गया है। कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर हालात सुधारे गए। पहले लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने से डरते थे, अब स्थिति बदल चुकी है।

    उन्होंने शिक्षा में शिक्षकों की बहाली, स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलने और आठ लाख युवाओं को रोजगार देने की उपलब्धियों को गिनाया।

    सड़क निर्माण को नीतीश ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिना। उन्होंने कहा कि अब बिहार के किसी भी कोने से पटना पांच घंटे में पहुंचा जा सकता है। इसे और कम करने की योजना पर भी काम चल रहा है। भागलपुर जिले की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों के लिए वे गलत लोगों के साथ चले गए थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है।

    महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। महिला रोजगार योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे और बेहतर काम करने पर यह सहायता राशि दो लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी।

    मुख्यमंत्री का पूरा भाषण चुनावी तेवर में रहा। उन्होंने सीधे किसी पर हमला नहीं बोला, लेकिन गलत लोगों के साथ जाने की बात कहकर पुराने गठबंधन की याद जरूर दिलाई और यह संदेश भी दिया कि अब उनकी दिशा और नीति साफ है।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक पवन यादव, गोपाल मंडल, ललन पासवान, ललित मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और सुभानंद मुकेश समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे।

    सदानंद सिंह बिहार की राजनीति के करिश्माई नेता थे। 1943 में जन्मे और 2021 में दिवंगत हुए सिंह ने कहलगांव से नौ बार विधानसभा जीतकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। आठ बार कांग्रेस और एक बार निर्दलीय से चुनाव जीते।

    दो बार बिहार सरकार में मंत्री बने, दो बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दो बार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे। 2000 से 2005 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यशैली सराही गई। अपने क्षेत्र में पावर ग्रिड और ऊर्जा परियोजनाओं जैसी योजनाओं से विकास को गति दी। सर्वसम्मानित व्यक्तित्व के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे।