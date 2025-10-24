औकात न भूलो, ज्यादा उड़ोगे तो घर में बैठा देगी जनता... निशिकांत दुबे का पारा गरम, वोटकटवा की गुंडागर्दी पर निकाली भड़ास
Bihar Chunav 2025: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भागलपुर में परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने सांसद अजय मंडल और मंत्री संजय यादव पर रिश्तेदारों को चुनाव में बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दुबे ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए भागलपुर में विकास कार्यों का उल्लेख किया और गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता जागरूक है और परिवारवाद करने वालों को सबक सिखाएगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि परिवारवाद करने वालों जनता इसबार सबक सिखाएगी। सांसद अजय कुमार मंडल व झारखंड के मंत्री सजय यादव को आड़-हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सांसद के रिश्तेदार कहलगांव व बिहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, मंत्री के रिश्तेदार कहलगांव व बेलहर से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अब जागरूक हो चुकी है। कोई भी जनप्रतिनिधि जनता को मूर्ख नहीं बना सकत है।
निशिकांत ने कहा, एक सांसद को बनाने में पूरे एनडीए ने अपना खून-पसीना एक किया है। हम सब को भागलपुर को बचाना है। इस चुनाव में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कौन किस पार्टी में है, अंदाजा नहीं है। इस बार का चुनाव शुद्ध स्वार्थ का है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जितने भी जनप्रतिनिधि अपने आपको होशियार समझते हैं, उनको सबसे पहले घर में डालने का काम करें। जो वोटकटवा को शांत करने का काम करें। उन्होंने कहा कि मैंने भागलपुर में पहली बार गुंडागर्दी देखी है। जब एक मंत्री एक प्रत्याशी को नामांकन करने से रोक दिया और रास्ते से लेकर चले गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह डा. सलाहउद्दीन अहसन का फोटो रिलीज हुआ है, उससे नहीं लगता है कि भागलपुरवासी जंगलराज को वापस आने देंगे। मैंने शिवचंद्र झा व भागवत झा की लड़ाई देखी। 1989 में भागवत झा आजाद हार के बाद काउंटिंग हाल छोड़कर जा रहे थे तो चुनचुन बाबू सामने से आ रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले भागवत झा आजाद से पांव छूकर आर्शीवाद लिया। जब मैं 2009 में पहला नामांकन करने गया तो उस समय बुलो मंडल राजद में थे, अंबिका प्रसाद सीपीआइ व सदानंद सिंह कांग्रेस में थे और तीनों ही आए थे।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हुआ है। भागलपुर से राजधानी, अमृत भारत, वंदे भारत, फोरलेन, बाइपास, देवघर-सुल्तानगंज रेल लाइन, देवघर से बटेश्वर स्थान होते हुए कटरिया तक रेल पुल तक का काम हुआ है या फिर चल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चालू है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो रही है। हवाई अड्डा बनने की प्रक्रिया चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।