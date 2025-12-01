'मैं अपने जान के साथ...', पति को भेजा मिठाई लाने और प्रेमी संग फरार हुई नव विवाहिता

जब पति मिठाई खरीद कर वापस आया तो पत्नी को नहीं दिखी। काफी खोजबीन किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। अंत में जब उसके मोबाइल पर कॉल किया तो उसने सीधा उत्तर दिया कि मैं अपने जान के साथ जिंदगी जीने जा रही हूं।

संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। थानाक्षेत्र के एक गांव में एक प्रेमिका ने प्रेम का नया गुल खिलाया है। नवविवाहिता अपने पति को मिठाई लाने के बहाने दुकान भेज दी और खुद प्रेमी के साथ फरार हो गई।

पति ने घटना की जानकारी तुरंत अपने ससुराल वालों को दी। इस संबंध में पीड़ित पति ने बताया कि मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना अंतर्गत एक गांव में 22 नवंबर को उसने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी।

शादी के बाद 23 को पत्नी को लेकर वह घर चला आया। लड़की के पिता 27 नवंबर को उसे वापस मायके लेकर चले गए। पति भी साथ ही गया था।

दो दिन ससुराल में रहने के बाद जब नवविवाहिता को वापस अपने गांव लेकर आ रहा था। महेशी चौक पर पत्नी बोली, मायके से ससुराल जा रहे हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ मिठाई ले आइए।

पत्नी के कहने पर जब मिठाई लेने वह दुकान पर गया तो इधर मौके का फायदा उठा कर वह प्रेमी साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गई।