New Rail Line: बिहार में यहां बिछेगी नई रेल लाइन, 1261 करोड़ रुपये होंगे खर्च; टोटल लंबाई 74.8 KM

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अजगैवीनाथ धाम (सुल्तानगंज)–कटोरिया रेल नई रेललाइन का सर्वे पूरा हो गया है। इस नई रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण होना है। सर्वे कर लिया गया है। कितना भू-अर्जन होगा रेलवे इसकी रिपोर्ट तैयार कर भू-अर्जन विभाग को सौंपेगा। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। भूमि-अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होते ही रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दी जाएगी।

1261 करोड़ की लागत से 74.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को जल्द ही शुरू करने की दिशा में रेलवे पहल कर रही है। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि कितनी जमीन अधिग्रहण की जाएगी। एक-दो दिनों में मौजावर जमीन अधिग्रहण का सही आकलन किया जा सकता है। नए साल में काम शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है।

इधर, इस परियोजना से भागलपुर और देवघर सहित पूरे देश के शिव भक्तों को रेलगाड़ी के माध्यम से सफर करने में आसानी होगी। यह परियोजना असरगंज, तारापुर और बेलहर के रास्ते में पड़ती है। इस प्रस्तावित रेलखंड में असरगंज, तारापुर, बेलहर, श्रीनगर और सूयाबथान में स्टेशन बनेगा। कटोरिया एक जंक्शन स्टेशन बनेगा। अभी कटोरिया स्टेशन बांका–जसीडीह रेल लाइन पर पड़ता है।

परियोजना के पूरा हो जाने पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं के जल लेकर देवघर तक जाने में आसानी होगी। अभी अजगैवीनाथ धाम से देवघर की दूरी वाया भागलपुर, बांका, कटोरिया 131 किलोमीटर है, जो नई लाइन के बन जाने के बाद दूरी घटकर 101 किलोमीटर हो जाएगी। जिससे अजगैवीनाथ धाम और देवघर के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी।

देवघर से कटोरिया तक लाइन बिछी हुई है। जो बांका से जुड़ा हुआ है। अजगैवीनाथ धाम से कटोरिया तक लाइन बिछाने के बाद अजगैवीनाथ धाम देवघर और बांका से जुड़ जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर रेलवे लाइन की जाल बिछ जाएगी। कई वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। अजगैवीनाथ धाम-कटोरिया रेललाइन जमालपुर-भागलपुर-साहिबगंज, अजगैवीनाथ धाम-भागलपुर-दुमका रेलखंड से जुड़ जाएगा।