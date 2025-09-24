Navratri 2025 Day 3: मां चंद्रघंटा भक्तों को आज देंगी ये वरदान, नवरात्र में फूलों की महक के बीच गूंज रहे जयकारे

Navratri 2025 day 3 नवरात्र का तीसरा दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा आज अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आई है। मंदिरों में घंटों की गूंज फूलों की महक से नवरात्र का आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना कर शांति वीरता और दिव्य ऊर्जा का वर मांगेंगे। भागलपुर में मां के जयकारों और घंटनाद से वातावरण गूंज रहा है।

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Navratri 2025 day 3 नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की साधना का पर्व है। मंगलवार को भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर संयम, तपस्या और साधना की शक्ति को आत्मसात किया। आज बुधवार को भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना करेंगे। देवी के इस रूप को शांति, वीरता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भागलपुर में मंदिरों और घर-घर में भक्ति और आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। मां के जयकारों और घंटनाद से वातावरण गूंज रहा है।

मां चंद्रघंटा का स्वरूप और महत्व पंडितों ने बताया कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप अति दिव्य और सौम्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है, जिससे उनका यह नाम पड़ा। यह घंटा दुष्टों के लिए भय और भक्तों के लिए मंगल का संदेश लेकर आता है। मान्यता है कि इस दिन भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में साहस और शांति का वास होता है।

भागलपुर में पूजा-अर्चना की तैयारियां शहर के दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, आदमपुर, बरारी, भीखनपुर और तिलकामांझी क्षेत्र के प्रमुख पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में बढ़ने लगे हैं। देवी मंडपों को फूलों, झालरों और विद्युत सजावट से सजाया गया है। जगह-जगह भजन-कीर्तन और मां की आरती की गूंज से माहौल भक्तिमय बना रही है। पंडाल समितियों ने विशेष सुरक्षा और साफ-सफाई की व्यवस्था की है। महिलाओं और युवतियों की टोली माता की आरती में शामिल होकर वातावरण को और अधिक आध्यात्मिक बना रही है।

घर-घर में भक्ति का उत्साह सिर्फ मंदिरों और पंडालों में ही नहीं, बल्कि घर-घर में भी मां की पूजा हो रही है। सुबह से ही महिलाएं कलश के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर व्रत-पूजन कर रही हैं। बच्चों और युवाओं की टोली माता के भजन गाकर उल्लास बिखेर रही है।