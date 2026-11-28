संवाद सहयोगी, नवगछिया। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक, अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी वाले 21 रील और वीडियो साइबर थाना नवगछिया के संज्ञान में आए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना में कार्यरत पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार ने साइबर डीएसपी को प्रतिवेदन भेजकर सनहा दर्ज करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इंस्टाग्राम के अवलोकन के दौरान विभिन्न यूआरएल पर उपलब्ध 21 रील व वीडियो में मुख्यमंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी और वक्तव्य प्रसारित किए जाने की जानकारी मिली।

पुलिस के अनुसार, उक्त सामग्री के सार्वजनिक प्रसार से आम जनभावनाएं आहत होने, विभिन्न वर्गों के बीच असंतोष, तनाव और आपसी टकराव की आशंका है। इससे सार्वजनिक शांति, सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

साइबर थाना ने सभी संबंधित यूआरएल संकलित कर अभिलेख के लिए प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया है। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट, वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान, प्रकाशन की तिथि व समय तथा वीडियो की प्रकृति की तकनीकी और विधिसम्मत जांच कराने का अनुरोध किया गया है।