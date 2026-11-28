विधि संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले के समाहरणालय में बैठकर जहां जिले का प्रशासनिक कामकाज संचालित होता है, अब उसी समाहरणालय की जमीन नीलाम करने की तैयारी है।

बहुचर्चित समाहरणालय नीलामी मामले में अगली तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे की अदालत ने डिक्री होल्डर कंपनी को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है। कंपनी ने 27 नवंबर को आवेदन देकर भागीदारी की अनुमति और अग्रिम राशि जमा करने से छूट मांगी थी।

पहले 5 व फिर 26 नवंबर को निर्धारित थी नीलामी पहले 5 नवंबर और फिर 26 नवंबर को निर्धारित थी, लेकिन बोलीदाता उपलब्ध नहीं होने से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने नीलामी का नोटिस जारी किया है। शनिवार को सिविल कोर्ट के नाजिर अवधेश कुमार और एक कर्मी ने नोटिस की प्रति समाहरणालय की दीवार पर चस्पा की।

यह मामला पंडौल कोआपरेटिव सूता मिल से जुड़ा है। बंद मिल को फिर शुरू करने के लिए बिहार सरकार ने कोलकाता की राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से समझौता किया था। कंपनी ने मिल चलाने के लिए पूंजी और कपास सहित कच्चा माल दिया था। मिल ठीक से नहीं चली और कंपनी की ओर से माल लौटाने की मांग के बावजूद मिल प्रबंधन ने उसे वापस नहीं किया।