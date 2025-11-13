Language
    नवगछिया और सेमापुर स्टेशन की पार्किंग फ्री, ठेकेदार का टेंडर किया गया रद

    By Lalan Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    सोनपुर डिवीजन के अंतर्गत नवगछिया और सेमापुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग निविदा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद पार्किंग मुफ्त हो गई है। रेल प्रशासन ने यह कदम संवेदक द्वारा लागत अधिक होने की शिकायत के बाद उठाया। यात्रियों को अपनी गाड़ियों की सुरक्षा स्वयं करने की सलाह दी गई है। 

    पार्किंग की चेकिंग करती आरपीएफ नवगछिया की टीम। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नवगछिया। सोनपुर डिवीजन अंतर्गत कटिहार-बरौनी रेलखंड के बीच नवगछिया एवं सेमापुर रेलवे स्टेशन का पार्किंग निविदा रद कर दिया गया है।

    संवेदक विजय कुमार यादव के द्वारा पार्किंग की लागत अधिक व कम वसूली को लेकर निविदा सुपुर्द करने के बाद रेल प्रशासन के द्वारा पार्किंग को फ्री कर दिया गया है।

    रेल पुलिस की ओर से यहां पर पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी गाड़ी मालिक को खुद रखने के लिए कहा गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना पासी के द्वारा पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर निरीक्षण किया गया।

    उन्होंने दोनों ही स्टेशनों पर जाकर निरीक्षण कर संवेदक को अवैध रूप से पार्किंग वसूली नहीं करने का निर्देश दिया है। अगर वह पार्किंग वसूली अवैध रूप से करता है, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है।

    वहीं, संवेदक विजय यादव के द्वारा बताया गया कि 44 लाख की लागत से यह पार्किंग लिया गया था लेकिन वाहनों की कमी के कारण काफी नुकसान हो रहा था। हमने अपना टेंडर रेलवे को वापस कर दिया है। जिसके बाद पार्किंग लेना हमने बंद कर दिया है।

    जीआरपी थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि गलत तरीके से पार्किंग लेने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पार्किंग खत्म होने के बाद जीआरपी व आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से यात्रियों को भी बताया गया है कि यहां पर फ्री पार्किंग है लेकिन गाड़ी की जिम्मेदारी खुद की होगी।

    आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान

    नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मुन्ना पासी के नेतृत्व में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर द्वारा बताया गया कि जिस तरह से चुनाव एवं पर्व-त्योहार खत्म हुआ है, ट्रेनों में बाहर जाने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। जिसको लेकर यात्रियों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है।

    उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की और सुविधा ट्रेन में न हो, इसके लिए यात्रियों को जागरूक एवं सजग रहने के लिए जागरूक किया गया है। यह जागरूकता चलती ट्रेन एवं कुर्सेला, काढ़ागोला सेमापुर सहित नवगछिया स्टेशन पर चलाया गया। मौके पर आरपीएफ इंस्पेक्टर के साथ उप निरीक्षक जयशंकर यादव, रवि रजक सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद थे।