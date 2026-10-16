भागलपुर पहुंची पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की बाइक रैली, राष्ट्रीय एकता और नशामुक्ति का संदेश, SP ने किया स्वागत

संवाद सूत्र, नवगछिया। National Unity Day: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं आगामी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा 'नशामुक्त भारत' का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है।

पूर्वोत्तर भारत (North-East) के आठ राज्यों से होकर गुजर रही यह राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली अपने निर्धारित मार्ग के तहत नवगछिया पुलिस जिला पहुंची। इस अवसर पर नवगछिया के पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्वयं उपस्थित होकर रैली में सक्रिय सहभागिता निभाई और जवानों का उत्साहवर्धन किया।

यह रैली देश के विभिन्न राज्यों एवं जिलों से गुजरते हुए सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और नशामुक्ति का संदेश प्रसारित कर रही है। यह यात्रा आगामी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुँचेगी।