भागलपुर पहुंची पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की बाइक रैली, राष्ट्रीय एकता और नशामुक्ति का संदेश, SP ने किया स्वागत
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से निकली मोटरसाइकिल रैली नवगछिया, भागलपुर पहुंची, जिसने राष्ट्रीय एकता और नशामुक्त भारत का संदेश दिया। ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वोत्तर की बाइक रैली नवगछिया, भागलपुर पहुंची।
राष्ट्रीय एकता और नशामुक्त भारत का संदेश दिया।
एसपी ने स्वागत किया, मंजूषा पेंटिंग भेंट की।
संवाद सूत्र, नवगछिया। National Unity Day: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं आगामी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा 'नशामुक्त भारत' का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है।
पूर्वोत्तर भारत (North-East) के आठ राज्यों से होकर गुजर रही यह राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रैली अपने निर्धारित मार्ग के तहत नवगछिया पुलिस जिला पहुंची। इस अवसर पर नवगछिया के पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्वयं उपस्थित होकर रैली में सक्रिय सहभागिता निभाई और जवानों का उत्साहवर्धन किया।
यह रैली देश के विभिन्न राज्यों एवं जिलों से गुजरते हुए सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारे और नशामुक्ति का संदेश प्रसारित कर रही है। यह यात्रा आगामी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुँचेगी।
जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति
नवगछिया पुलिस जिला में प्रवेश के बाद भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय, नगरपारा में रैली में शामिल टीम का भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया।
विद्यालय परिसर में स्वागत समारोह के दौरान छात्राएं पारंपरिक पोशाक में सज-धजकर सामने आईं। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वेलकम बैंड, देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक नृत्य एवं सुमधुर गायन ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया।
मंजूषा पेंटिंग भेंट कर किया गया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान अंग प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए नवगछिया पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) ने रैली में शामिल देश भर के जवानों और पुलिसकर्मियों को अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध 'मंजूषा पेंटिंग' भेंटकर भावभीना सम्मान दिया। अधिकारियों ने जवानों के साहस और देश जोड़ने के इस अनूठे प्रयास की मुक्तकंठ से सराहना की।
नशामुक्त समाज और राष्ट्रीय अखंडता का दिया संदेश
इस गरिमामय आयोजन के माध्यम से समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया गया कि देश की अखंडता और आपसी सद्भाव ही भारत की असली ताकत है।
अधिकारियों और अतिथियों ने युवाओं से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाएं।
कार्यक्रम एवं यात्रा संबंधी विवरण:
|विवरण
|प्रशासनिक व यात्रा संबंधी जानकारी
|अवसर
|सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस
|मुख्य उद्देश्य
|राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं नशामुक्त भारत का संदेश
|रैली का दायरा
|पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की टीम
|अंतिम पड़ाव
|31 अक्टूबर (गुजरात)
|स्थानीय स्वागत स्थल
|जवाहर नवोदय विद्यालय, नगरपारा (भवानीपुर)
|विशेष सम्मान
|अंग कला की प्रतीक 'मंजूषा पेंटिंग'
देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को नशे की सामाजिक बुराई से दूर रखना हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। पूर्वोत्तर के जवानों का यह प्रयास पूरे देश को जोड़ने का सराहनीय काम कर रहा है।
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