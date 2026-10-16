पांच साल से सूनी गोद में गूंजी खुशियां, भागलपुर में 11 माह के मासूम को पाकर भावुक हुआ कोलकाता का दंपती

जागरण संवाददाता, भागलपुर। करीब पांच वर्षों के लंबे और सब्र भरे इंतजार के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी एक दंपत्ति का परिवार पूरा हो गया।

गुरुवार को भागलपुर के जिलाधिकारी ने दत्तक ग्रहण (Adoption) की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 11 माह के एक मासूम बालक को दंपत्ति की देखरेख में विधिवत स्थायी रूप से सौंप दिया। गोद में नन्हे मेहमान को पाते ही दंपत्ति के चेहरे पर वर्षों की अधूरी खुशी चमक उठी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि लंबे समय के इंतजार के बाद उनके जीवन में यह अनमोल खुशी आई है, जिससे उनका घर-आंगन चहक उठा है।

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, दत्तक ग्रहण की यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA - Central Adoption Resource Authority), नई दिल्ली के 'कारिंग्स' (CARINGS) पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की गई।

इस पूरी कार्यवाही में दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कड़े प्रावधानों व मानकों का शत-प्रतिशत पालन किया गया। 70 से अधिक बच्चों को मिल चुका है नया परिवार इस पावन अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने बताया कि भागलपुर स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialised Adoption Agency) एक बेहतरीन सामाजिक सरोकार निभा रहा है। इस संस्थान के माध्यम से अब तक 70 से अधिक अनाथ, लावारिस एवं परित्यक्त बच्चों को कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के जरिए देश के विभिन्न संवेदनशील परिवारों को सौंपा जा चुका है। इस कल्याणकारी पहल का मुख्य उद्देश्य बेसहारा बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण, स्नेहपूर्ण पारिवारिक देखभाल और उज्ज्वल भविष्य उपलब्ध कराना है।