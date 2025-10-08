Bihar Chunav: इन नेताओं की धरी रह गई बिहार चुनाव में दावेदारी, आचार संहिता की गिरी गाज, 8 ट्रैक्टर होर्डिंग- बैनर जब्त

Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्यभर में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके साथ ही सभी नेताओं की दावेदारी दर्शाने वाले होर्डिंग और बैनर सड़क से हटाने का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम ने रातभर अभियान चलाकर आठ ट्रैक्टर होर्डिंग व बैनर जब्त किए हैं। इस दौरान जुर्माना भी वसूला गया।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन मंगलवार को शहरी क्षेत्र में बैनर व होर्डिंग हटाए गए। इसके लिए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में दो चरण में अभियान चलाया गया। दिनभर चले अभियान में आठ ट्रैक्टर के करीब होर्डिंग व बैनर को जब्त किया गया। इसे निगम कार्यालय परिसर में रखा जा रहा है।

नगर निगम की टीम ने नगर निगम चौक से तिलकामांझी, आनंदगढ़ से जीरोमाइल चौक से पुन: जवारीपुर से कचहरी चौक, पटल बाबू मार्ग, लोहिया पुल, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक से नयाबाजार चौक होते हुए आदमपुर तक अतिक्रमण के होर्डिंग को हटाया गया। अभियान के दौरान निगम के पार्षद व राजनीतिक दलों के होर्डिंग हटाए गए।

इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के भी होर्डिंग को हटाया गया। इसके बाद देर रात दूसरे चरण में यूनिपोल में लगे बैनर को हटाने के लिए टीम निकली। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि राजनीतिक दल अपने बैनर व पोस्टर को हटा लें। 24 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत भी शहर में कई जगह पर बैनर नहीं हटाया गया है। कई जगह दीवारों पर पार्टियों के एजेंडे वाले पेंटिंग को मिटाया नहीं गया है।

इधर, अतिक्रमण हटाने के क्रम में 6300 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि निगम कार्यालय की चारदीवारी के पास नाश्ते ही दुकान को हटाया गया। वहीं मूंगफली विक्रेता का तराजू व सामग्री जब्त किया गया। इसके साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग इस्तेमाल करने वालों से 3300 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

मतदान बढ़ाने के लिए प्रशासन ने की तैयारी भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधि की कार्ययोजना पर विचार विमर्श के लिए जिला स्वीप कोर कमिटी के अध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में जिला स्तर पर नैतिक मतदान के लिए शपथ, साइकिल रैली, जागरूकता पैदल रैली, रंगोली, मानव श्रृंखला, सेल्फी प्वाइंट, बैंड पार्टी जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित करवाने तथा प्रखंड एवं मतदान केंद्र स्थल पर रंगोली, मतदाता जागरूकता चौपाल, घर-घर भ्रमण, प्रभात फेरी, साइकिल रैली, मसाल जुलूस करवाने पर विचार विमर्श किया गया।