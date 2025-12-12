बिहार में मिड-डे मील में जहर होने की बात कह बच्चों ने फेंका खाना, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा

संवाद सूत्र, पीरपैंती। प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला बाबूपुर में विद्यालय में गुरुवार को भोजन में जहर मिलाने का आरोप लगा हंगामा किया।

बच्चों ने कहा कि भोजन में कुछ जहर जैसा दुर्गंध आ रही है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय में जुटे मध्याह्न भोजन को फेंका गया।

सूचना पर ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर बच्चों और आक्रोशित अभिभावकों को समझा-बुझाकर शांत करवाया।

स्थानीय मुखिया लक्ष्मण यादव, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, जदयू पंचायत अध्यक्ष अजय राय, रामाधीन मंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्कूल में बैठक कर मामले को लेकर प्रधानाध्यापक से पूछताछ की।

प्रधानाध्यापक अमरदीप ने कहा कि मुझे फंसाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। मुखिया ने कहा कि खाने में जहर नहीं, बल्कि नील दिख रहा था।

कुछ ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में प्रभार को लेकर शिक्षकों के बीच मतभेद के कारण लगातार तरह-तरह का विवाद हो रहा है। इस पर वरीय अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। ग्रामीणों ने जांच करने की मांग की है।