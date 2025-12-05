मैट्रिक-इंटर छात्रों के लिए बूस्टर डोज बनेगा गणित और विज्ञान का क्रैश कोर्स, 60–60 छात्रों का होगा चयन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला शिक्षा विभाग इस बार मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को बेहतर परिणाम दिलाने के लिए विशेष तैयारी कर रही है। गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों पर फोकस करते हुए 15 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच क्रैश कोर्स चलाने की योजना है। वर्ष 2023 में इसी माडल की सफलता के बाद विभाग इसे और सुदृढ़ रूप में लागू करने जा रहा है।

डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि शीघ्र ही सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें कोर्स संचालन, शिक्षकों के चयन, समय-सारणी और लक्ष्य निर्धारण से जुड़ी रूपरेखा तय की जाएगी। क्रैश कोर्स के लिए विशेष शिक्षकों की टीम भी नियुक्त की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कोर्स पूरी तरह गैर-आवासीय होगा। छात्रों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अध्ययन करना होगा। चयन प्रक्रिया विद्यालय में छात्रों की निरंतर उपस्थिति, पढ़ाई में सक्रियता और शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी, ताकि उन बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग मिल सके जिन्हें इसकी वास्तविक आवश्यकता है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मैट्रिक और इंटर के 60–60 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्र जैसी उपयुक्त जगह भी जल्द ही तय की जाएगी। विभाग को उम्मीद है कि यह क्रैश कोर्स छात्रों की तैयारी को बेहतर बनाएगा और परीक्षाओं के परिणाम में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुआ क्रैश कोर्स जिले के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक एवं इंटर परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त बनाने हेतु क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस के अनुसार वस्तुनिष्ठ, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है।