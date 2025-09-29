Language
    भागलपुर में खाना परोसने के बाद पति के सामने नहीं बैठी पत्नी, गुस्साए युवक ने खुद को मारी गोली

    By Hiralal Kashyap Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:22 PM (IST)

    भागलपुर के पीरपैंती में एक युवक ने घरेलू विवाद के चलते खुद को गोली मार ली। मृतक की पत्नी के अनुसार खाना परोसने के दौरान मामूली बात पर पति नाराज हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

    घटना के बाद घर पर लगी लोगों की भीड़। (जागरण)

    संवादसूत्र, पीरपैंती। गोविंदपुर पंचायत के मोहनपुर गांव में घरेलू विवाद में स्व. चंदर मंडल के पुत्र किशोरी मंडल (35) ने सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई।

    गोली की आवाज सुनकर पत्नी पूनम देवी, बड़ी भाभी, भाई सहित घर वाले दौड़कर कमरे में आए। तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने घटना की जानकारी पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार को दी।

    सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच-पड़ताल की। घटना में प्रयुक्त कट्टा और खोखा जब्त कर लिया। जानकारी पाकर एसडीपीओ टू डॉ. अर्जुन गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल करते हुए स्वजनों से पूछताछ की।

    मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति सुबह चना, पिस्ता, बदाम खाकर पुत्र आशीष और अमन को लेकर गांव में बाल कटवाने गए थे। आने के बाद स्नान किये। दोनों पुत्र खेलने चले गए। छोटी पुत्री आठ वर्षीय सिमरन घर में थी।

    पति ने खाना मांगा। भोजन परोस कर पति को कमरे में खाना देकर वह शौचालय चली गई। खाना खाने के समय सामने नहीं बैठी, तो वह गुस्से में आ गया और इसी बात पर आक्रोशित हो गए थे।

    पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह गुस्साने लगे थे कि खाना परोस कर क्यों बाहर गई। मेरे सामने क्यों नहीं बैठी। पुत्री ने बताया कि पापा गोली मार लिए। जबकि मां-पापा में कोई विवाद नहीं था।

    उधर, पुलिस ने घटना के बाद शव और घटनास्थल को पुलिस सुरक्षा में ले लिया। भागलपुर से फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया।

    मृतक की पत्नी पूनम देवी के बयान पर यूडी केस दर्ज किया गया है। मृतक के बड़े भाई सिकंदर मंडल, गोरेलाल मंडल, विदेशी मंडल ने बताया कि पत्नी से कोई विवाद हमलोगों के समाने नहीं हुआ था।

    सब मिलकर नवरात्रि का पूजन कर रहे थे। वह पांच भाइयों में सबसे छोटा था। घोघा के साधुपुर में उसकी शादी हुई थी। सूचना पर ससुराल के लोग भी पहुंचे थे।

    युवक ने आत्महत्या की है। किस कारण से आत्महत्या की है इसकी जांच की जा रही है। पत्नी के बयान पर यूडी केस दर्ज कर जांच की जा रही है। - अर्जुन गुप्ता, एसडीपीओ -टू