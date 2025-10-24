Bihar: कोचिंग से पढ़कर घर लौटा छात्र, बैग रखते ही गिरकर हो गया बेहोश, मौत के बाद मां-बाप ने थाना ले जाकर रख दी लाश

संवाद सूत्र, जागरण बिहारीगंज (मधेपुरा)। Bihar Breaking Newsकोचिंग सेंटर से पढ़कर घर लौटे नवमी कक्षा के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। स्वजन ने कोचिंग संचालक पर बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्र की मौत से स्वजनों में कोहराम मचा है। घटना बिहारीगंज थाना की राजगंज पंचायत की है। मृतक की पहचान राजगंज पंचायत के कोरियारही वार्ड पांच निवासी संजय कुमार मेहता के पुत्र हिमांशु कुमार(14) के रूप में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन के अनुसार हिमांशु ट्यूशन पढ़ने प्रमिला पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर राजगंज कार्तिक स्थान के समीप गया था। जब वह घर लौटा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद उसे बिहारीगंज के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। स्वजन ने शव को थाना में ले जाकर रख दिया। मृतक के पिता ने बताया कि हिमांशु गरीबचंद जायसवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिहारीगंज में नवमी कक्षा में पढ़ता था। करीब छह माह से गांव में ही रणधीर यादव के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा था।

इसी दौरान गुरुवार को कोचिंग सेंटर से छात्रा की एक साइकिल चोरी हो गई थी। जिसका आरोप हिमांशु पर लगाकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट किया गया। मारपीट की वजह से ही मेरे बेटे की मौत हुई है। इधर, कोचिंग सेंटर के संचालक रणधीर यादव ने मारपीट की घटना से इंकार किया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अविनाश कुमार दल-बल के साथ बिहारीगंज थाना पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और थानाध्यक्ष को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।



कोचिंग संचालक ने मेरा सहारा छीन लिया

बेटे के शव के पास रोती बिलखती सुशीला देवी कह रही थी कि कोचिंग संचालक ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा सहारा ही छीन लिया। शुक्रवार की सुबह छह बजे हिमांशु ट्युशन पढ़ने कोचिंग सेंटर गया था। वहां साइकिल चोरी का आरोप लगाकर कोचिंग संचालक रणधीर यादव ने अन्य तीन लोगों के साथ एक कमरे में हाथ-पैर बांधकर बुरी तरह पिटाई किया। आतंरिक रूप से चोटिल होने के बाद वह किसी तरह आठ बजे वह घर पहुंचा। घर पहुंचने के कुछ हीं देर में बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर चिकित्सक के यहां ले जाने पर मृत घोषित कर दिया। कृषि कार्य और मजदूरी कर बेटा को शिक्षित बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। कभी सोची भी नहीं थी कि मेरा बेटा कभी भी लौटकर नहीं आएगा।