राहुल बनकर हिंदू लड़की से मिलने आता था फैजल, मकान मालिक को शक हुआ तो थाने पहुंचा मामला
मुंगेर की एक हिंदू छात्रा को राहुल बनकर धोखा दे रहे मोहम्मद फैजल नामक एक मुस्लिम युवक को भागलपुर में पकड़ा गया। मकान मालिक को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और एक ही इलाके के रहने वाले हैं। धर्म जागरण मंच ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। मुंगेर जिले की रहने वाली हिंदू छात्रा को मुस्लिम समुदाय के युवक ने हिंदू युवक बन प्यार में झांसा दे रहा था। मकान मालिक को जब युवक की सच्चाई पता लगी, तो दोनों को मोहल्ले के लोगों के सहयोग से जोगसर थाने की पुलिस टीम को बुलाकर हवाले कर दिया।
मामला लव जेहाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि जोगसर थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने कहा कि दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। भागलपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में दोस्ती है। कई लड़के और भी उन्हीं के इलाके के हैं, जो एकसाथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। दोनों के परिजन को बुलाया गया।
दोनों ने कहा कि आठवीं कक्षा से दोनों साथ पढ़े थे। दोनों में दोस्ती भर है। दोनों के परिजन उन्हें साथ लेते चले गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों की दोस्ती पर एतराज युवक के हाल में बीपीएससी की परीक्षा में सफलता बाद सामने आया है।
किराये का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही लड़की
जोगसर थानाक्षेत्र के मशाकचक मोहल्ले में किराये का कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही मुंगेर निवासी छात्रा को तारापुर का रहने वाला एक मुस्लिम युवक मुहम्मद फैजल हिंदू बनकर प्यार में झांसा दे रहा था। उसने अपना नाम राहुल कुमार बताते हुए प्यार का झांसा दे अपने असली मकसद की तरफ बढ रहा था। तभी उसकी सच्चाई मकान मालिक को पता लग गई।
युवक तब छात्रा से मिलने आया हुआ था। वह उसका रिश्ते में भाई बता उसके कमरे में ही रुका हुआ था। मकान मालिक को जब सच्चाई की जानकारी हुई, तो तुरंत जोगसर थाने की पुलिस को सूचना दे बुलाया और दोनों को यह अनुरोध करते हुए सौंप दिया कि उनकी जांच कर विधि-सम्मत कार्रवाई करें। जोगसर थानाध्यक्ष ने हिंदू युवक बनकर छात्रा को धोखा देने वाले से जब पूछताछ की तो उसकी पहचान मुहम्मद फैजल के रूप में हुई।
मकान मालिक को राहुल बताया नाम
दरअसल मकान मालिक और मोहल्ले में रहने वाले पड़ोस के लोगों को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगी तो पूछताछ करने लगे। पूछताछ में फैजल ने छात्रा का रिश्ते में भाई बताते हुए अपना नाम राहुल बताया।
पहले कई बार वह छात्रा से मिलने उसके कमरे पर आ चुका था। आरंभ से ही वह खुद को भाई बताता था, लेकिन इस बार मोहल्ले के लोगों ने जब उसकी हकीकत बताई तो मकान मालिक को भी शक हो गया। उसके कमरे में जब जाकर देखा तो दोनों को संदिग्ध अवस्था में पाया। अलग-अलग पूछताछ तो युवक ने छात्रा को अपना दोस्त बताया।
पुलिस को दी सूचना, हिंदू संगठन भी सामने आए
जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैलने लगा। मकान मालिक सुरेश मंडल ने तुरंत जोगसर थाने को सूचना दे बुला लिया। जोगसर थाने की पुलिस ने दोनों के परिजन को वस्तु स्थिति की जानकारी दे बुलाया। जोगसर थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं।
उधर धर्म जागरण मंच के संयोजक राजेश कुमार सिंह भी स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जोगसर थाने की पुलिस को कहा कि मामला लव जिहाद का है। छात्रा को धर्म बदलकर प्यार में बीते एक साल से धोखा दे रहा था। उक्त युवक के विरुद्ध केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का अनुरोध मोहल्ले के लोगों ने भी की है।
