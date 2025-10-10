विक्रमशिला और फरक्का सहित लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में रिग्रेट, पूजा स्पेशल में भी मारामारी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सहित भागलपुर से खुलने वाली और यहां से गुजरने वाली एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति है। ट्रेनों में नो रूम है। यही स्थिति अब त्योहार स्पेशल ट्रेनों में भी है। कंफर्म टिकटों के लिए मारामारी की स्थिति है।

दिल्ली से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में तो टिकट बुकिंग की स्थिति और भी खराब है। सभी ट्रेनों में नो रूम है। टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है। ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग की स्थिति यह है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित आनंद विहार से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में 14 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक फुल है। नो रूम है।

28 अक्टूबर से 02 नवंबर तक त्योहार स्पेशल की स्लीपर में जगह नहीं है। 05458 स्पेशल में 27 अक्टूबर को आरएसी है। हालांकि 11 अक्टूबर को आनंद विहार से सीट खाली है। इधर, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली, उधना सहित देश के विभिन्न जगहों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय समय पर नहीं हो रहा है। दो से छह घंटे देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रेलवे के अधिकारियों के अनुसार नियमित चलने वाली ट्रेनों के अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों से करीब तीन हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जिससे हर रूट में दबाव बढ़ गया है। नियमित ट्रेनों को पहले निकालने का प्रयास रहता है। जिसके कारण स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय से विलंब से चल रही हैं।