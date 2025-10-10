Language
    विक्रमशिला और फरक्का सहित लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में रिग्रेट, पूजा स्पेशल में भी मारामारी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:26 PM (IST)

    त्योहारों के मौसम में विक्रमशिला और फरक्का एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे यात्रियों को रिग्रेट का सामना करना पड़ रहा है। पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी भारी भीड़ है और तत्काल टिकटों पर भी दबाव बना हुआ है। यात्रियों को टिकटों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सहित भागलपुर से खुलने वाली और यहां से गुजरने वाली एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों में रिग्रेट की स्थिति है। ट्रेनों में नो रूम है। यही स्थिति अब त्योहार स्पेशल ट्रेनों में भी है। कंफर्म टिकटों के लिए मारामारी की स्थिति है।

    दिल्ली से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में तो टिकट बुकिंग की स्थिति और भी खराब है। सभी ट्रेनों में नो रूम है। टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है। ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग की स्थिति यह है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस सहित आनंद विहार से भागलपुर आने वाली ट्रेनों में 14 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक फुल है। नो रूम है।

    28 अक्टूबर से 02 नवंबर तक त्योहार स्पेशल की स्लीपर में जगह नहीं है। 05458 स्पेशल में 27 अक्टूबर को आरएसी है। हालांकि 11 अक्टूबर को आनंद विहार से सीट खाली है।

    इधर, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली, उधना सहित देश के विभिन्न जगहों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय समय पर नहीं हो रहा है। दो से छह घंटे देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    रेलवे के अधिकारियों के अनुसार नियमित चलने वाली ट्रेनों के अतिरिक्त देश के विभिन्न हिस्सों से करीब तीन हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जिससे हर रूट में दबाव बढ़ गया है। नियमित ट्रेनों को पहले निकालने का प्रयास रहता है। जिसके कारण स्पेशल ट्रेनें अपने तय समय से विलंब से चल रही हैं।

    ये हैं स्पेशल ट्रेनें:

    • ट्रेन संख्या 03417 मालदा-उधना स्पेशल मालदा से शनिवार को चलती है और उसी दिन 3.35 बजे भागलपुर आती है। अक्टूबर में 11, 18, 25 तारीख और नवंबर में 01 व 08 तारीख को चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या 03418 उधना-मालदा स्पेशल सोमवार को उधना से चलेगी और दूसरे दिन मंगलवार को यह 10.25 बजे भागलपुर पहुंचने का समय है। उधना से यह ट्रेन अक्टूबर में 14, 21, 28 तारीख और नवंबर में 04 व 11 तारीख को चलेगी। गया, नवादा, किऊल होकर यह ट्रेन चलेगी।
    • ट्रेन संख्या 04064-63 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से हर मंगलवार को 11 बजे चलने और दूसरे दिन बुधवार को तीन बजे भागलपुर पहुंचने का समय है। जबकि भागलपुर से 04063 स्पेशल का बुधवार को चलती है। दिल्ली से यह ट्रेन अक्टूबर में 14, 21, 28 तारीख व नवंबर में 4, 11, 18, 25 तारीख को चलेगी, जबकि भागलपुर से अक्टूबर में 08, 15, 22, 29 तारीख एवं नवंबर में 05, 12, 19 व 26 तारीख को चलेगी।
    • भागलपुर और आनंद विहार टर्मिनल के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 04458/04457)। भागलपुर से ट्रेन संख्या 04457 आनंद विहार के लिए और आनंद विहार से 04458 बनकर भागलपुर के लिए चल रही है। भागलपुर से यह ट्रेन 01 दिसंबर तक और आनंद विहार से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। आनंद विहार से ट्रेन 1.40 बजे और भागलपुर से 9.10 बजे खुलने का समय है।
    • 03435 मालदा टाउन-आनंद विहार पूजा स्पेशल 24 नवंबर तक बीच प्रत्येक सोमवार को चलती है। मालदा टाउन से 9.30 बजे खुलने का समय है। 03436 आनंद विहार-मालदा टाउन पूजा स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 3.45 बजे खुलने का समय है।
    • 03435 मालदा टाउन-आनंद विहार पूजा स्पेशल 24 नवंबर तक चलेगी। प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से 9.30 बजे और भागलपुर से 12.52 बजे खुलने का समय है। 03436 आनंद विहार-मालदा टाउन पूजा स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 3.45 बजे खुलने का समय है।