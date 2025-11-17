Four Lane Road: लोहिया पुल-अलीगंज बाईपास फोरलेन सड़क के लिए काटे जाएंगे 335 पेड़, वन विभाग को भेजा गया लेटर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन से जुड़ने वाली लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन के लिए वन विभाग के साथ सर्वे हो गया है। सड़क निर्माण के लिए 335 पेड़ काटे जाएंगे। एनओसी के लिए पथ निर्माण विभाग जल्द ही वन विभाग को आवेदन समर्पित करेगा। इस सड़क का चार नवंबर को टेंडर खोला जाना था। लेकिन आचार संहिता लागू होने से टेंडर अपलोड की तिथि बढ़ा दी गई। अब 18 नवंबर को निविदा की तकनीकी बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड में सफल एजेंसी का वित्तीय बिड खुलेगा। दिसंबर तक टेंडर फाइनल होगा और नए साल में सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। इस सड़क में पक्की डिवाइडर का भी निर्माण होगा।

इधर, भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली फोरलेन निर्माण को लेकर विभागीय गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं। 114.2 करोड़ की लागत से बनने वाली फोरलेन सड़क में चार जगहों पर हाइलेबल पुलों का निर्माण भी होना है। इसलिए संशोधित स्टीमेट मुख्यालय भेज दिया गया है। जल्द ही प्राक्कलन को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के लिए 114.2 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। दरअसल, शेष राशि का उपयोग वन क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य तकनीकी अनुमतियों से जुड़े खर्च पर किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने फोरलेन निर्माण के लिए प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। आचार संहिता समाप्त होने के साथ विभाग ने वन विभाग को औपचारिक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है। आने वाले दिनों में वन विभाग और पथ निर्माण विभाग की संयुक्त टीम सर्वे करेगी।

सर्वे रिपोर्ट को बाद में वन विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिसके आधार पर क्लियरेंस राशि जमा की जाएगी। इधर, लोहिया पुल-अलीगंज मार्ग को भी फोरलेन बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इस मार्ग का सर्वे पूरा हो चुका है और अब केवल रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाना बाकी है।

विभाग के अनुसार यह कार्य दो से चार दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की कागजी कार्यवाही भी रफ्तार पकड़ लेगी। पोल–तार शिफ्टिंग में बिजली विभाग सक्रिय भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली और लोहिया पुल–अलीगंज मार्ग से बिजली पोल और तारों की शिफ्टिंग आवश्यक है। क्योंकि, फोरलेन निर्माण में ये अवरोधक बनेंगे। इस दिशा में बिजली विभाग ने प्रारंभिक सर्वे कर लिया है, हालांकि कुछ हिस्से का सर्वे अभी शेष है।

विभाग ने पथ निर्माण विभाग को आश्वस्त किया है कि बचा हुआ भाग भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास तक बनने वाली फोरलेन सड़क के लिए बिजली तार-पोल शिफ्टिंग के लिए विभाग को एस्टीमेट भेज दिया गया है।