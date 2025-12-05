Language
    लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन निर्माण की राशि में 15.46 करोड़ की कटौती, टेंडर जारी

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास तक बनने वाली फोरलेन सड़क के बजट में 15.46 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब यह सड़क 34.71 करोड़ में बनेगी। तकन ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। लोहिया पुल से अलीगंज बाइपास तक 3.70 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क निर्माण की 50.17 करोड़ की राशि में से 15.46 करोड़ की कटौती कर दी गई है।

    जिसके बाद अब इस सड़क के निर्माण पर 34 करोड़ 71 लाख रुपये खर्च होंगे। हाल ही में तकनीकी कारणों से रद की गई निविदा पुनः जारी की गई है।

    24 दिसंबर को टेंडर का तकनीकी बिड खोला जाएगा। इसमें सफल एजेंसी का वित्तीय बिड खोला जाएगा। चयनित एजेंसी को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी।

    एजेंसी को 12 महीने में निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। एजेंसियों को 23 दिसंबर तक टेंडर भरने का समय दिया गया है।हालांकि, राशि में कटौती से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।

    यदि प्रारंभिक अनुमान सही था, तो इतनी कम राशि में सड़क कैसे बनेगी? विभाग की कार्यप्रणाली पर संशय उत्पन्न हो रहा है।

    दूसरी ओर, भागलपुर–अगरपुर–कोतवाली फोरलेन सड़क का तकनीकी सेंशन अभी नहीं हुआ है। 114.2 करोड़ की लागत से बनने वाली फोरलेन सड़क में चार जगहों पर हाइलेबल पुलों का निर्माण भी होना है।

    इसलिए संशोधित स्टीमेट मुख्यालय भेज दिया गया है। जल्द ही प्राक्कलन को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, लेकिन एस्टिमेट मुख्यालय भेजा जा चुका है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

    निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि लागत में कमी तकनीकी सेंशन के बाद हुई है।

