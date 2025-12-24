Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur News: नए शिक्षा भवन में लगेगी लिफ्ट, प्रपोजल भेजने का निर्देश

    By Abhishek Prakash Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    भागलपुर में नए शिक्षा भवन में लिफ्ट लगाने की तैयारी है। इसके लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। नए भवन में लिफ्ट लगने से शिक्षकों और कर्मचारिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शिक्षा विभाग का नया भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। अत्याधुनिक डिजाइन पर आधारित जी प्लस–3 ढांचे वाले इस भवन में आधारभूत संरचना तो सशक्त है, लेकिन फिलहाल लिफ्ट की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि लिफ्ट लगाने के लिए स्थान पहले से छोड़ा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसे देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बीएसआईडीसी के अभियंताओं को लिफ्ट लगाने का प्रपोजल के लिए एस्टीमेट तैयार कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया है।

    दरअसल, 15 से 20 जनवरी के बीच नए शिक्षा भवन के उद्घाटन की संभावना है। इससे पूर्व सभी व्यवस्थाएं पूरी हों, इसी उद्देश्य से मंगलवार शाम डीईओ ने अभियंताओं के साथ भवन का निरीक्षण किया।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान एस्टीमेट में लिफ्ट का प्रावधान नहीं है, जबकि लिफ्ट की आवश्यकता खास तौर पर बीमार, वृद्ध और दिव्यांग आगंतुकों के लिए बेहद जरूरी है। लिफ्ट लगने से कार्यालय आने-जाने में उन्हें बड़ी सहूलियत मिलेगी।

    वहीं, निरीक्षण के दौरान डीईओ ने भवन में कुछ स्थानों पर शीशा लगाने का कार्य शेष पाए जाने पर उसे भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं बीएसआईडीसी के अभियंताओं ने बताया कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और फिनिशिंग अंतिम चरण में है।

    गौरतलब है कि 4.67 करोड़ रुपये की लागत से बने इस नए शिक्षा भवन में अब शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे। भवन में कान्फ्रेंस हाल, कंप्यूटर हाल, किचन, पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

    वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय खिरनी घाट स्थित डायट केंपस में मौजूद स्थापित जिला स्कूल और डायट परिसर में चल रहा है।