भागलपुर: जेएलएनएमसीएच में ठंड से ठिठुरते मरीज, सुनने वाला कोई नहीं
भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को टूटी खिड़कियों से आ रही ठंडी हवा के कारण परेशानी हो रही है। मरीजों को ...और पढ़ें
जागरण टीम, भागलपुर। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के इमरजेंसी वार्ड के तकरीबन सभी बेड पर मरीज भर्ती थे। सोमवार रात करीब 11.55 बजे एक वार्ड की क्षतिग्रस्त खिड़की से तेज ठंडी हवा आ रही थी। मरीज किसी तरह कंबल ओढ़कर उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। कनकनी बढ़ जाने के कारण एक कंबल से उनका काम नहीं चल रहा था। दुखद यह कि उस वक्त वहां मरीजों की परेशानी सुनने के लिए न तो नर्स मौजूद थीं, ना कोई अन्य अस्पतालकर्मी। मरीज किसी तरह रात बिताने को मजबूर थे। कमोबेश यही हाल अन्य मरीजों का भी था।
- जेएलएनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड मरीजों की परेशान सुनने वाला कोई नहीं
- क्षतिग्रस्त खिड़की से आ रही ठंडी हवा से ठिठुर रहे मरीज, कोई देखने वाला नहीं
- सरकारी कंबल का पर्याप्त स्टाक रहते हुए भी अपना कंबल इस्तेमाल करने की मजबूरी
- एक मरीज के स्वजन ने कहा-यहां मरीजों को आसानी से नहीं मिलता कंबल
एक मरीज के परिजन राधेश्याम यादव ने बताया अस्पताल में सबों को आसानी से कंबल नहीं मिलता। इसके लिए बार-बार गुजारिश करनी पड़ती है। लिहाजा, कई मरीज और उनके स्वजन अपने घर से ही कंबल लेकर आए हुए हैं। एक अन्य मरीज के स्वजन आकाश साह ने कहा कि अस्पताल में कंबल उपलब्ध है, पर नर्सों की जली-कटी बात नहीं सुननी पड़े, इसलिए घर से ही लेकर आए हैं। रात में अगर किसी को अधिक ठंड लगे और वह कंबल मांगने चला जाए तो एक तो जल्दी नर्स के कमरे का दरवाजा नहीं खुलता, और खुलता भी है तो बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इस वजह से ज्यादातर स्वजन कंबल मांगने से परहेज करने लगे हैं।
ग्रामीण अस्पतालों की स्थिति
- जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बीबी मंडल ने बताया कि ठंड में मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।
- कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भी कंबल की कमी नहीं है। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डा. पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी मरीजों को कंबल देने के बाद भी 60 कंबल स्टोर में उपलब्ध हैं।
- पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भी कंबल और हीटर की व्यवस्था है। स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणव कुमार ने बताया कि मरीजों को कंबल देने के बाद भी 30 कंबल स्टोर में उपलब्ध हैं।
- सीएचसी बिहपुर में भी मरीजों के लिए पर्याप्त कंबल उपलब्ध है। बीसीएम शमशाद आलम ने बताया कि कंबल की सफाई के बाद ही उसे दूसरे मरीज को उपयोग के लिए दिया जाता है।
कंबल की स्थिति को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर कमी हुई तो तत्काल खरीदारी की जाएगी।
- डा. एचपी दुबे, अधीक्षक, जेएलएनएमसीएच
अस्पताल में कंबल उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर मरीज सरकारी कंबल लेने से परहेज करते हैं।
- अभिषेक कुमार, हेल्थ मैनेजर
