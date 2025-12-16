भागलपुर: जेएलएनएमसीएच में ठंड से ठिठुरते मरीज, सुनने वाला कोई नहीं

जागरण टीम, भागलपुर। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) के इमरजेंसी वार्ड के तकरीबन सभी बेड पर मरीज भर्ती थे। सोमवार रात करीब 11.55 बजे एक वार्ड की क्षतिग्रस्त खिड़की से तेज ठंडी हवा आ रही थी। मरीज किसी तरह कंबल ओढ़कर उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। कनकनी बढ़ जाने के कारण एक कंबल से उनका काम नहीं चल रहा था। दुखद यह कि उस वक्त वहां मरीजों की परेशानी सुनने के लिए न तो नर्स मौजूद थीं, ना कोई अन्य अस्पतालकर्मी। मरीज किसी तरह रात बिताने को मजबूर थे। कमोबेश यही हाल अन्य मरीजों का भी था।



एक मरीज के परिजन राधेश्याम यादव ने बताया अस्पताल में सबों को आसानी से कंबल नहीं मिलता। इसके लिए बार-बार गुजारिश करनी पड़ती है। लिहाजा, कई मरीज और उनके स्वजन अपने घर से ही कंबल लेकर आए हुए हैं। एक अन्य मरीज के स्वजन आकाश साह ने कहा कि अस्पताल में कंबल उपलब्ध है, पर नर्सों की जली-कटी बात नहीं सुननी पड़े, इसलिए घर से ही लेकर आए हैं। रात में अगर किसी को अधिक ठंड लगे और वह कंबल मांगने चला जाए तो एक तो जल्दी नर्स के कमरे का दरवाजा नहीं खुलता, और खुलता भी है तो बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इस वजह से ज्यादातर स्वजन कंबल मांगने से परहेज करने लगे हैं।