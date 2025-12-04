Language
    पति से पैसे मांगने पर चिढ़ गई सौतन, काट डाली उसकी नाक

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:55 PM (IST)

    एक महिला ने अपने पति से पैसे मांगने पर अपनी सौतन की नाक काट दी। पारिवारिक झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस नेमामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला अस ...और पढ़ें

    सन्हौला प्रखंड के अशरफ नगर के मु. अतसुर रहमान की पत्नि घायल पारा खातुन। जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। सन्हौला थानाक्षेत्र के अशरफ नगर में मंगलवार की रात मामूली विवाद में मुहम्मद अतसुर रहमान की पहली पत्नी पारा खातून की सौतन लाडली ने छुरे से नाक ही काट डाली। छुरे के वार से पारा खातून के नाक पर गहरा जख्म लगा है। उसे आनन-फानन में पहले कहलगांव अस्पताल फिर वहां से तुरंत बेहतर उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जहां चिकित्सकों ने उसकी नाक में चार टांके लगाए हैं। अधिक खून निकल जाने से पारा खातून की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जिसे चिकित्सकों ने उपचार के दौरान दवा देकर सामान्य किया है। सन्हौला थाने की पुलिस का कहना है कि जिस जगह वारदात हुई वह रसलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। बरारी कैंप थाने की पुलिस जख्मी महिला का फर्द बयान लेने की कवायद शुरू कर दी है।

    बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर पति से रुपये लेने गई थी पारा

    जख्मी पारा खातून ने कैंप पुलिस को बताया कि वह अपने ससुराल में सास, ससुर के साथ ही रहती करती है, जबकि तीन साल पूर्व उसके पति ने लाडली नामक महिला के प्यार में फंसकर उससे दूसरी शादी कर ली। पति उसी के साथ उसके मायके में रहता है। उसके छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ जाने पर पति को कॉल कर उपचार कराने को कहा तो वह उससे वहीं आकर पैसे ले जाने को कहा था।

    जब पारा पति से पैसे लेने उसके सौतन के घर गई तो उसे देखते ही लाडली ने छुरे से हमला कर उसकी नाक काट दी। लाडली ने उसे धमकी दी कि अभी नाक ही काटी है, वह अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़ कर अपने मायके चली जाओ वरना अब गर्दन काट देंगे।

    पारा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी अतसुर रहमान से 12 वर्ष पूर्व हुई थी। उससे दो बच्चे हैं। तीन साल पूर्व लाडली से शादी करने के बाद पति उसकी देखरेख भी सही से नहीं करने लगा। वह अधिकांश समय लाडली के पास ही बिताया करता है। वह घर भी नहीं आता था, लेकिन सास-ससुर ने उसके और दोनों बच्चों को सहारा देते हुए अपने घर में ही रखा।

    इस भरोसे की उनका बेटा सही राह पर लौटते हुए अपनी पहली बीबी-बच्चों के पास ही आकर रहने लगेगा। अचानक बच्चे की तबियत बिगड़ने पर वह मदद के लिए पति को ही कॉल किया। उसने पैसे देने का भरोसा दे बुलाया तो पैसे नहीं ही मिले, सौतन ने उसकी जान लेने का प्रयास किया।