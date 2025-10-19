Bihar Election: जन सुराज ने भी जाति को देखकर बांटे टिकट? यहां देखिए प्रत्याशियों का पूरा लेखा-जोखा 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार में नई राजनीति का दावा करने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पारंपरिक जातीय राजनीति से खुद को अलग नहीं कर सकी। भागलपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार चयन साफ बताता है कि पार्टी ने जातीय सर्वे और बूथवार जाति हिस्सेदारी का अध्ययन कर ही टिकट वितरण किया है।

पीरपैंती आरक्षित (एससी) सीट होने के कारण यहां रविदास समुदाय से आने वाले घनश्याम दास को टिकट दिया गया। कहलगांव में मुस्लिम वोटर अधिक होने के कारण जनसुराज ने मंजर आलम को प्रत्याशी घोषित किया। भागलपुर शहरी सीट, जहां ब्राह्मण और अपर कास्ट निर्णायक भूमिका में हैं, वहां से अभयकांत झा को उतारा गया।

यही नहीं बिहपुर में 25 प्रतिशत भूमिहार वोटरों के प्रभाव को देखते हुए पवन चौधरी को मैदान में उतारा गया। सुल्तानगंज में यादव दूसरे नंबर पर, जबकि कोयरी पहले व मुस्लिम तीसरे क्रम पर माने जाते हैं। यहां भी प्रत्याशी का चयन इसी समीकरण को साधने के बाद किया गया।

हालांकि जनसुराज का शीर्ष नेतृत्व दावा कर रहा है कि ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी’ के आधार पर टिकट दिया गया है, इसलिए इसे समान प्रतिनिधित्व की राजनीति कहा जाना चाहिए, लेकिन सीट के बंटवारे किशोर इशारा करते हैं कि यह भी पारंपरिक जातीय गणित का ही नया संस्करण है।

नाथनगर और गोपालपुर में जाति बहुलता से इतर दिया गया है टिकट नाथनगर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज ने जाति से थोड़ा सा हटकर टिकट दिया है हालांकि टिकट अति पिछड़ा को ही मिला है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मंडल यानी गंगौता जाति की बहुलता है यही हाल नाथनगर विधानसभा में है। गोपालपुर विधानसभा में कुशवाहा जाति के मनकेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है जबकि नाथनगर में कुर्मी जाति के अजय राय को टिकट मिला है।

प्रत्याशियों का है राजनीतिक संबंध या कोई मुखिया या रहे हैं प्रमुख भागलपुर विधानसभा के 7 सीटों पर जनसुराज ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें पांच प्रत्याशियों का राजनीतिक संबंध रहा है। उनके परिवार से कोई ना कोई मुखिया प्रमुख रहे हैं, या वह खुद मुखिया रहे हैं। पीरपैंती विधानसभा से खड़े प्रत्याशी घनश्याम दास स्टेशन मास्टर से रिटायर्ड हैं, उनकी पत्नी मुखिया हैं।

कहलगांव विधानसभा के प्रत्याशी मंजर आलम खुद मुखिया हैं। नाथनगर विधानसभा के अजय राय भी खुद मुखिया हैं। बिहपुर विधानसभा के पवन चौधरी पहले भाजपा में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में थे, जबकि गोपालपुर के मनकेश्वर सिंह पूर्व में मुखिया हैं, इसके अलावा उनके परिवार से कोई पैक्स अध्यक्ष तो कोई प्रमुख रहा है।