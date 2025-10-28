IRCTC रेलवे का बड़ा एलान, 1-2 नवंबर को टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन बंद... 6 घंटे तक नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, सारे App अक्षम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। IRCTC ticket booking Latest Updates रेलवे के करंट रिजर्वेशन लेने वाले यात्रियों को शनिवार रात से रविवार की सुबह तक को दिक्कत होगी। कोलकाता स्थित आइआरसीटीसी व क्रिस के यात्री आरक्षण प्रणाली के पीएनआर फाइलों एवं डेटाबेस फाइलों कंप्रेशन किया जाएगा। मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह ने बताया कि उक्त कार्य के कारण इस दौरान 1 नवंबर की रात 11:45 बजे से 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को साढ़े पांच घंटे से ज्यादा चार्टिंग, करेंट बुकिंग, इंटरनेट बुकिंग सहित 139 और रेलवे के विभिन्न एप पर पूछताछ की सुविधा नहीं मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विक्रमशिला एक्सप्रेस में सीटें खाली, जनसेवा सहित लोकल ट्रेनों में मारामारी



भागलपुर: छठ पूजा के बाद मंगलवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में यात्रियों को चढ़ाने के लिए रेल प्रशासन को मशक्कत नहीं करनी पड़ी। इस ट्रेन में उम्मीद से काफी संख्या में यात्री चढ़े। इस ट्रेन में चार जनरल बोगियां हैं। जिसमें चार सौ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन मंगलवार को करीब डेढ़ सौ यात्री से चढ़े। इसकी वजह से मारामारी की स्थिति नहीं होने के कारण रेल पुलिस और रेलवे कर्मियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन बुधवार से भीड़ बढ़ने की संभावना है।

देरी से चली जनसेवा व गरीब रथ एक्सप्रेस, यात्रियों को हुई परेशानी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एडीआरएम शिव प्रसाद कुमार यहां दो दिन के लिए कैंप करेंगे। इधर, विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ कम थी, लेकिन अपने तय समय से आधा घंटे अधिक देरी से भागलपुर स्टेशन से रवाना हुई भागलपुर से मुजफ्फरपुर तक चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस सहित लोकल ट्रेनों में भीड़ रही। चढ़ने के लिए मारामारी की स्थिति थी। देरी से खुलने के पीछे डाउन में इस ट्रेन का निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से पहुंचना बताया गया है। जनसेवा एक्सप्रेस ही नहीं बल्कि दिल्ली से आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी तय समय से साढ़े तीन घंटे की देरी से आई। इसकी वजह से अप में खुलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस दोपहर डेढ़ बजे के बजाय शाम चार बजे यहां से रवाना हुई। ट्रेनों के विलंब संचालन के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।