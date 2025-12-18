Language
    गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पटना साहिब में सूरत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रुकेंगी, 20 दिसंबर को कई ट्रेन रहेगी रद

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर पटना साहिब में सूरत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का ठहराव होगा। रेलवे ने 20 दिसंबर को कई ट्रेनों को रद्द करने का भी ...और पढ़ें

    भारतीय रेल - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवददाता, भागलपुर। सिखों के दसवें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह महराराज की 359वीं जयंती पर पटना साहिब जंक्शन पर भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित पांच एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थाई रूप से ठहराव दिया गया है। यह ट्रेन वहां 19 दिसंबर से 02 फरवरी तक दो मिनट रुका करेगी। भागलपुर से चलने वाली इस ट्रेने के अलावा वहां भागलपुर-अजमेर साप्ताहिक एक्सप्रेस, बांका-राजेंद्र नगर टर्मिनल इंटरसिटी एक्सप्रेस, गरीब रथ् एक्स्रप्रेस व गोड्डा-राजेंद्र नगर टर्मिनल साप्तहिक एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया है।

    20 दिसंबर को रद रहेगी भागलपुर से अजीमगंज के बीच चलने वाली ट्रेन

    पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के अजीमगंज और पोराडंगा स्टेशनों के बीच क्रासिंग पर 20 दिसंबर को बाक्स और स्लैब सेगमेंट का काम कराया जाएगा। इसे लेकर भागलपुर से अजीमगंज के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 20 दिसंबर को नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है। उस दिन वह ट्रेन निरस्त रहेगी। यह जानकारी मालदा मंडल के पीआरए गुड्डू साह ने दी है।

    ट्रेन पर नहीं चढ़ सके 50 से अधिक यात्री

    भागलपुर से यशवंतपुर तक चलने वाली साप्ताहिक अंग एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट के लिए यात्री बुधवार की सुबह छह बजे से ही लाइनों में लगे थे। प्लेटफार्म संख्या एक पर आठ मीटर तक यात्रियों की लंबी लाइनें लगी थी। ट्रेन के नियत समय पर पहुंचने पर यात्रियों को लाइन लगाकर आरपीएफ जवानों ने टिकटों पर अंकित नंबर के आधार पर एक-एककर चढ़ाया। लेकिन जनरल बोगी में आधे से अधिक यात्रियों के चढ़ने के बाद आरपीएफ की जवान दूसरी तरफ चली गई।

    अधिकारियों से बात की जाएगी

    इस वजह से यात्री लाइन तोड़कर ही बोगी में चढ़ने लगे। दो सौ क्षमता वाले दो जनरल कोच में पांच सौ से अधिक लोग सवार हुए। बोगी में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। क्षमता से अधिक लोगों के चढ़ने की वजह से ट्रेन में भीड़ के कारण 50 से अधिक यात्री जनरल बोगी में चढ़ नहीं सके। खचाखच भीड़ के कारण नहीं चढ़ पाने के कारण कुछ लोग रोने लगे थे। इन यात्रियों को मलाल था कि सुबह से लाइन में लगे रहने के बाद भी वे ट्रेन में नहीं चढ़ सके। मालदा मंडल के पीआरओ रसराज माजी ने बताया कि साप्ताहिक अंग एक्सप्रेस में जनरल बोगी बढा़ने के लिए अधिकारियों से बात की जाएगी।