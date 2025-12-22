Indian Railways fares : भागलपुर से पटना का एसी का किराया 565 से 1265 तो दिल्ली का किराया जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर (शुक्रवार) से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट धारकों को रेलवे के बढ़े किराए से राहत मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भागलपुर से पटना जाना मंहगा हो गया है भागलपुर से पटना जाना मंहगा हो गया है। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। स्लीपर और सामान्य श्रेणी के टिकट 2 रुपये से ज्यादा मंहगी होगी। एसी क्लास में पटना जाने पर साढ़े 4 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। भागलपुर से मुजफ्फरपुर जाना भी महंगा हो गया है। अमरनाथ और जनसेवा एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जाने पर ज्यादा किराया देना होगा। इसी तरह गया जाने पर हमसफर एक्सप्रेस से साढ़े चार रुपए का किराया बढ़ा है। स्लीपर कोच में पटना का किराया 235 रुपये व जनरल कोच में बढ़कर किराया 107 रुपये

साधारण डिब्बे में भी यात्रा करने वाले को भी परेशानी एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर और साधारण डिब्बे में 2.28 किराया बढ़ा है। नए किराया ढांचे के अनुसार कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नान-एसी कोच में तय करता है, तो उसे 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी तरह, एसी श्रेणियों में भी दूरी के हिसाब से मामूली बढ़ोतरी लागू होगी। यह चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे की दूसरी किराया संशोधन प्रक्रिया है। इससे पहले जुलाई 2025 में किराए में कुछ इसी तरह का बदलाव किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में ये दूसरी बार है जब किराए की बढ़ोतरी सामने आई है।



विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच

विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में पटना का किराया बढ़कर 235 रुपये, जनरल कोच में 105 रुपये से बढ़कर किराया 107.23 रुपये हो जाएगा। जबकि दिल्ली का जनरल कोच का किराया 345 रुपये से बढ़कर 357 रुपये हो जाएगा। वहीं, पटना का एसी फर्स्ट में रुपये बढ़कर 1265 रुपये, टू में 770 रुपये, थ्री 565 रुपये हो जाएगा। जबकि आनंद विहार का एसी फर्स्ट एसी का किराया 3685 रुपये, टू का 2199 रुपये, थ्री एसी का किराया बढ़कर 1559 रुपये हो जाएगा।