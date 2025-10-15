Indian Railways: रेलवे का बड़ा फैसला, दिवाली और छठ पूजा के लिए फिर चलाई ये नई स्पेशल ट्रेनें, देखें Time Table
Indian Railways Latest News: रेलवे ने त्योहार के लिए पहले ही पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई है। इस बीच दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली, आनंद विहार और उधना से भागलपुर होकर चलने वाली ये ट्रेनें पटना और गया होकर चलेंगी। रेल अधिकारी ने बताया कि छह स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railways Latest News विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, एलटीटी सहित भागलपुर से खुलने वाली और इस मार्ग से गुजरने वाली अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में बर्थों के लिए मारामारी की स्थिति है। त्योहार स्पेशल ट्रेनों में भी यही स्थिति बनने लगी है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दीवाली और छठ पूजा को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने भागलपुर और उधना (अनारक्षित) के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
09081 उधना-भागलपुर अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 14 से 27 अक्टूबर तक (14 ट्रिप) चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन प्रतिदिन उधना से 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 8:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं, 09082 भागलपुर-उधना अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 15 से 28 अक्टूबर तक (14 ट्रिप) प्रतिदिन भागलपुर से 10:50 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 9:00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में अजगैवीनाथ धाम, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों सहित 23 स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। उक्त ट्रेन को मिलाकर भागलपुर से छह स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को सुविधा होगी।
भागलपुर-उधना के अलावा ये हैं स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 03417 मालदा-उधना स्पेशल मालदा से शनिवार को चलती है और उसी दिन 3.35 बजे भागलपुर आती है। अक्टूबर में 11, 18, 25 तारीख और नवंबर में 01 व 08 तारीख को चलेगी। जबकि ट्रेन संख्या 03418 उधना-मालदा स्पेशल सोमवार को उधना से चलेगी और दूसरे दिन मंगलवार को यह 10.25 बजे भागलपुर पहुंचने का समय है। उधना से यह ट्रेन अक्टूबर में 14, 21, 28 तारीख और नवंबर में 04 व 11 तारीख को चलेगी। गया, नवादा, किऊल होकर यह ट्रेन चलेगी।
- ट्रेन संख्या 04064-63 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से हर मंगलवार को 11 बजे खुलने और दूसरे दिन बुधवार को तीन बजे भागलपुर पहुंचने का समय है। जबकि भागलपुर से 04063 स्पेशल का बुधवार को चलती है।
- दिल्ली से यह ट्रेन अक्टूबर में 14, 21, 28 तारीख व नवंबर में 4, 11, 18, 25 तारीख को चलेगी। जबकि भागलपुर से अक्टूबर में 08, 15, 22, 29 तारीख एवं नवंबर में 05, 12, 19 व 26 तारीख को चलेगी।
- भागलपुर और आनंद विहार टर्मिनल के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 04458/04457) । भागलपुर से ट्रेन संख्या 04457 आनंद विहार के लिए और आनंद विहार से 04458 बनकर भागलपुर के लिए चल रही है। भागलपुर से यह ट्रेन 01 दिसंबर तक और आनंद विहार से 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। आनंद विहार से ट्रेन 1.40 बजे और भागलपुर से 9.10 बजे खुलने का समय है।
- 03435 मालदा टाउन- आनंद विहार पूजा स्पेशल 24 नवंबर तक बीच प्रत्येक सोमवार को चलती है। मालदा टाउन से 9.30 बजे खुलने का समय है। 03436 आनंद विहार- मालदा टाउन पूजा स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 3.45 बजे खुलने का समय है।
- 03435 मालदा टाउन- आनंद विहार पूजा स्पेशल 24 नवंबर तक चलेगी। प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से 9.30 बजे और भागलपुर से 12.52 बजे खुलने का समय है। 03436 आनंद विहार- मालदा टाउन पूजा स्पेशल 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार से 3.45 बजे खुलने का समय है।
