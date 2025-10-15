Indian Railways: रेलवे का बड़ा फैसला, दिवाली और छठ पूजा के लिए फिर चलाई ये नई स्पेशल ट्रेनें, देखें Time Table

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railways Latest News विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, एलटीटी सहित भागलपुर से खुलने वाली और इस मार्ग से गुजरने वाली अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में बर्थों के लिए मारामारी की स्थिति है। त्योहार स्पेशल ट्रेनों में भी यही स्थिति बनने लगी है। इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दीवाली और छठ पूजा को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने भागलपुर और उधना (अनारक्षित) के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

09081 उधना-भागलपुर अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 14 से 27 अक्टूबर तक (14 ट्रिप) चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन प्रतिदिन उधना से 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 8:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं, 09082 भागलपुर-उधना अनारक्षित विशेष ट्रेन दिनांक 15 से 28 अक्टूबर तक (14 ट्रिप) प्रतिदिन भागलपुर से 10:50 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 9:00 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में अजगैवीनाथ धाम, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों सहित 23 स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। उक्त ट्रेन को मिलाकर भागलपुर से छह स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को सुविधा होगी।



भागलपुर-उधना के अलावा ये हैं स्पेशल ट्रेनें