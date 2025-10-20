Indian Railways Latest News: वायरल पोस्ट ने बढ़ाई रेलवे की टेंशन... प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की फैल गई खबर
Indian Railways Latest News: इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक की अफवाहों से रेलवे परेशान है। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, पर सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैल रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों में भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर ही रोक लगेगी। भ्रामक खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी वायरल पोस्ट ने रेलवे की टेंशन बढ़ा दी है। जबकि अभी तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक का पोस्ट वायरल हो रहे हैं। जांच के दौरान लोगों की अधिकारियों से इस तरह की बहस हो रही है।
रेलवे के अधिकारियों के अनुसार त्योहार की भीड़ को देखते हुए भागलपुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर अस्थाई तौर पर रोक लगाने से पहले स्टेशन प्रबंधन को स्थिति का जायजा लेना होगा। जिसके बाद ही जरूरत पड़ने पर बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। बिक्री पर रोक के निर्देश आने तक स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने व लेने पहुंचने वाले आंगतुकों को प्लेटफार्म टिकट लेना होगा।
बता दें कि पिछले साल छठ पूजा के बाद प्रवासियों के कर्मस्थल वापस लौटने को लेकर स्टेशन पर काफी भीड़ हो रही थी। ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड के निर्देश पर मालदा डीआरएम ने भीड़ रहने तक प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस बार विधानसभा चुनाव होने के कारण वीआइपी मूवमेंट भी बढ़ेगा। इससे स्टेशन पर भीड़ और बढ़ सकती है।
दरअसल, इंटरनेट मीडिया पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक का पोस्ट वायरल हो रहे हैं। जांच के दौरान लोगों की अधिकारियों से इसको लेकर बहस हो रही है। स्थिति स्पष्ट करते हुए मालदा मंडल के पीआरओ ने बताया कि ऐसा प्लेटफार्म पर अतिरिक्त भीड़ को जाने से रोकने के लिए होता है। लेकिन अभी टिकट लेकर ही जाया जा सकता है।
रेलवे ने कुछ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर संचालित अकाउंट की पहचान की है जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। ऐसे अकाउंट पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने को रेलवे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है।
