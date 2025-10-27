विक्रमशिला, एलटीटी, गरीब रथ, फरक्का में भारी भीड़, साहिबगंज-दानापुर क्लोन ट्रेन चली; आज कैंसिल रहेगी भागलपुर-उधना स्पेशल
Indian Railways Latest News: छठ पूजा के मद्देनज़र भागलपुर से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। यात्रियों की अधिकाधिक संख्या को देखते हुए रेलवे ने रविवार को साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी क्लोन ट्रेन चलाई है और एक रैक रिजर्व रखा है। वहीं भागलपुर-उधना स्पेशल ट्रेन के लगातार रद होने से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। कई अन्य ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Indian Railways Latest News विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, मालदा-पटना, भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी, दुमका-पटना, बांका-राजेंद्रनगर, दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी सहित स्पेशल ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है। छठ पूजा के बाद भीड़ और बढ़ेगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी क्लोन चलाई गई। साहिबगंज और दानापुर के बीच चल रही नियमित इंटरसिटी रविवार को छोड़ सप्ताह में छह दिन संचालित होती है।
त्योहार की भीड़ को देखते हुए साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन 2 और 9 नवंबर को भी चलेगी। 26 अक्टूबर को भी साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी ट्रेन पटना और साहिबगंज के बीच चलाई गई थी।रेलवे की ओर से देर से जारी की गई सूचना पर यात्रियों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी भीड़भाड़ में ये राहत की खबर है। समय रहते सूचना मिलती तो दूसरी ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होता।
बता दें कि साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी क्लोन नियमित इंटरसिटी के ही टाइम टेबल और ठहराव पर ही चलेगी। दूसरी ओर रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट के तहत एक आइसीएफ श्रेणी का रैक रिजर्व रखा है। जिसे सबौर स्टेशन के पास स्टेबल किया गया है। अधिकारी ने बताया कि भीड़ बढ़ने और समस्या से निपटने के लिए आपात स्थिति में रैक का प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार है जब एक रैक को भागलपुर में रिजर्व रखा गया है। जिससे छठ के बाद यात्री सुविधाओं के रूप में इस्तेमाल में लिया जा सकेगा।
भागलपुर से चलाई जा रही 7 स्पेशल ट्रेन, एक ट्रेन लगातार रद
त्योहार में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों के साथ ही दिल्ली, उधना, बांद्रा सहित विभिन्न हिस्सों के लिए भागलपुर से खुलने और इस स्टेशन होकर सात स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लेकिन स्पेशल ट्रेनें तय समय से घंटों की देरी से चल ही रही हैं। वहीं, भागलपुर-उधना अनारक्षित स्पेशल ट्रेन लगातार निरस्त रह रही है। 27 अक्टूबर यानी सोमवार को भी यह ट्रेन निरस्त रहेगी। जबकि रविवार को भी नहीं चली थी। यह ट्रेन 22, 23, 24 व 25 अक्टूबर को भी निरस्त रही थी। इस ट्रेन के निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां भागलपुर-उधना स्पेशल लगातार रद रह रही है तो दूसरी तरफ विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, जनसेवा सहित अन्य लंबी दूरी की अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें भी निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। भागलपुर-आनंद विहार सहित अन्य स्पेशल ट्रेनों के संचालन की भी यही स्थिति है। घंटों विलंब से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है।
ये हैं त्योहार स्पेशल ट्रेनें
- 03417/03418 मालदा टाउन उधना-मालदा टाउन स्पेशल
- 03435/03436 मालदा टाउन-आनंद विहार-मालदा टाउन स्पेशल
- 03423/03424 भागलपुर-हरिद्वार-भागलपुर स्पेशल
- 03425/03026 मालदा टाउन-पुणे-मालदा टाउन स्पेशल
- 03413/03414 मालदा टाउन-नई दिल्ली-मालदा टाउन स्पेशल
- 03483/03484 भागलपुर-नई दिल्ली-भागलपुर स्पेशल
- 09027/09028 मालदा-बांद्रा स्पेशल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।